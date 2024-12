"Alcaraz gioca in modo orribile quando...", la stupefacente frase di Petkovic fa discutere

Alcaraz, Petkovic durissima: la frase

Durante il podcast The Rennae Stubbs, l’ex numero 7 del mondo ha sottolineato questo problema di Alcaraz: “L'unico problema che vedo in Carlos è che non ha mai un piano B, cosa che è necessaria e che altri avversari hanno. Sinner, Djokovic o Zverev sanno giocare in modi diversi a seconda delle loro sensazioni. Quello che gli succede è che quando è al suo massimo livello è il miglior giocatore del mondo, ma quando non è al meglio il suo tennis è orribile. È disordinato, commette molti errori, non è in grado di fare rally da fondo campo, commette doppi falli. Con un avversario di medio livello Sinner non potrebbe mai perdere, d'altra parte credo che sia possibile che Carlos perda contro di lui se ha una giornata storta".