Alcaraz si inventa una magia, Vavassori non ci crede: punto clamoroso a Rotterdam

Alcaraz show. A Rotterdam lo spagnolo ha vinto una partita a senso unico contro l'italiano Vavassori. Il punteggio finale non lascia spazio alla fantasia: il tabellone recita 6-2 6-1. Insomma, tutto facile e pass per i quarti di finale in tasca. Alcaraz sembra in forma smagliante. Nel corso del match ha anche realizzato una magia lasciando l'avversario (e non solo) a bocca aperta.