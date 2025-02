Domanda su Sinner, Alcaraz è sincero: “Non mi è mancato, ho il trofeo…”

Carlos Alcarez ha trionfato a Rotterdam . Nonostante una leggera forma influenzale, lo spagnolo è arrivato in fondo al torneo battendo in finale Alex De Minaur in tre set. E' stata una settimana molto positiva per il numero 3 al mondo perché ha dimostrato di avere la caratura e la voglia di spingersi oltre i propri limiti. Per lui il trofeo, il primo messo in bacheca nel 2025 , è un'iniezione di autostima e fiducia, anche se in Olanda mancava Jannik Sinner , il suo principale rivale, che ha saltato il torneo in extremis per la necessità di recuperare la migliore forma possibile dopo le fatiche degli Australian Open. Un'assenza che quindi ha spianato la strada a Carlos.

Alcaraz e la domanda su Sinner

Alcaraz, dopo il successo in finale, è stato stuzzicato sul forfait di Sinner. La domanda è stata diretta: "Carlos ti è mancato Sinner a Rotterdam?". La risposta è stata particolare e non sono mancati sorrisi: "Veramente non mi è mancato". Poi il campione spagnolo ha aggiunto: "Jannik ha deciso di rinunciare al torneo in extremis, capisco e rispetto la sua decisione. Per il torneo sarebbe stato splendido magari avere una finale tra noi due, ma ora che ho il trofeo tra le mani… no, Jannik non mi è mancato". Il confronto tra Alcaraz e Sinner è dunque rimandato. Sembra solo questione di tempo, poi si ritroveranno faccia a faccia come in passato. Jannik, come noto, è tornato in campo ad allenarsi e sembra aver smaltito la stanchezza accumulata a inizio anno, sia fisica che psicologica, ed è pronto a tornare in campo a Doha. Insomma, il countdown è già partito.