Alcaraz, le rivelazioni più intime: la psicologa, gli haters e il suo momento buio. Ora vuole insidiare Sinner

Carlos Alcaraz è sbarcato a Puerto Rico per una partita di esibizione con Frances Tiafoe, prima di volare negli Stati Uniti per il primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells. L'obiettivo è vincere il più possibile per recuperare terreno su Sinner, fermo per la sospensione di tre mesi dopo l'accordo con la Wada. Carlos ha colto l'occasione per raccontare il suo lato più intimo in un'intervista a Molusco Tv. Tanti i temi toccati dal numero tre al mondo. Il primo è quello della forza mentale, un aspetto in cui Jannik è nettamente più avanti e forse è proprio questo a fare la differenza in questo momento. "Lavoro con una psicologa sportiva - dice Alcaraz - sono già cinque anni che lavoro con lei, dal 2020. È stato chiaro per me fin dall’inizio che il livello mentale è una delle cose più importanti nel tennis, la mentalità, essere forte mentalmente è tutto, e quindi Io lavoro da cinque anni con lei e mi aiuta moltissimo. Anche la mia squadra e la mia famiglia mi aiutano a tenere i piedi per terra e avere chiaro il cammino che devo seguire. Io amo il tennis, è la mia vita, la mia passione, abbiamo chiaro in testa che ogni volta che scendiamo in campo è un dono, e bisogna sfruttarlo nella maniera migliore possibile".