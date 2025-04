Alcaraz dentro la crisi: "A volte è difficile rimanere positivi. Non voglio perdere mai, con nessuno"

Alcaraz non ha perso il sorriso. Il momento di crisi è difficile da affrontare, ma a 21 anni ne ha già passati diversi, ed è sicuro di avere la giusta ricetta per superarlo. “Sono un ragazzo competitivo - dice nel podcast organizzato da Louis Vitton, uno dei suoi sponsor - non voglio perdere mai, in nessuna competizione, con nessuno". Carlos è diventato una stella molto presto nel tennis: "Penso che è successo quando avevo 12,13 o 14 anni, in quel momento la gente ha cominciato a dire, 'questo ragazzo gioca bene, questo ragazzo è bravo'. Probabilmente da quando ho 16-17 anni faccio attenzione a tutti i dettagli fuori dal campo. Di sicuro mio padre Juan Carlos, che gioca a tennis da quando era piccolo, mi ha trasmesso questo: la passione e penso sia una buona lezione che ho imparato da lui".

Alcaraz: "Ecco il mio stile di tennis"

"Come definisco il mio stile di tennis? A me piace essere aggressivo tutto il tempo. Ci sono un sacco di cose che posso fare, dipende dalla gara. Ma io voglio chiudere il prima possibile, partire bene, giocare aggressivo. Questo è il mio stile. A volte è difficile rimanere positivo, trovare soluzioni. Ma la stagione è cosi lunga. Ho giocato partite difficili, affrontato momenti difficili, ma ho sempre pensato: ‘Ok, il tennis è la mia passione’. Questo è quello che volevo fare, perciò cerco solo di godermelo più che possibile, dentro o fuori dal campo. Quando arrivano momenti difficili durante una partita o in certi periodi dell’anno cerco di stare positivo e pensare a tutte le cose belle che sto vivendo. Certamente le persone che ho accanto mi aiutano a rimanere positivo. Quando sento la pressione, nei momenti difficili, penso che devo credere in me stesso. La pressione è solo mentale, non fisica. La cosa più importante per me è continuare a provare a fare quello che so fare, anche quando non stai giocando bene e le cose non vanno bene. Alcune volte durante una partita mi è accaduto che stavo vincendo e mi sono rilassato, ho abbassato l’intensità e ho perso. Cerco di imparare da queste partite e mantenere sempre la stessa intensità".