Alcaraz non è sereno, a fine partita risponde infastidito: "La gente non è paziente, mi chiedono cose..."

Carlos Alcaraz sembra piano piano uscire da un periodo non particolarmente felice. Lo spagnolo ha abituato i tifosi a parecchi alti e bassi, sia nel corso di una singola partita che nel corso di una stagione. Paradossalmente sembra aver patito la squalifica di Sinner e le pressioni che sono piombate sui suoi inseguitori nella classifica Atp. Seppur non brillando, però, a Montecarlo Alcaraz è riuscito a battere il connazionale Davidovich Fokina e a conquistare la possibilità di giocarsi il trofeo.

Quello che serviva

Dopo il match gli hanno fatto notare che era da più di un anno che non arrivava in una finale di un Masters 1000: “Sì, è passato molto tempo. Ma dovevo solo essere paziente, dovevo credere che questo momento sarebbe tornato. Avevo bisogno solo di lavorare sodo. Probabilmente la gente non è paziente… vogliono che io raggiunga la finale in ogni torneo che gioco. Ora hanno la possibilità di rivedere una mia finale. Sono contento della mia squadra e di tutto quello che abbiamo fatto ultimamente. Cercherò di godermi questo momento”.