Alcaraz, come sta in vista di Madrid e Roma: ultime news sull'infortunio

BARCELLONA (SPAGNA) - Domenica di Pasqua da dimenticare per Carlos Alcaraz . Il tennista spagnolo, numero tre del mondo, ha infatti perso ieri la finale dell' Atp 500 di Barcellona , sconfitto in finale 7-6 (6), 6-2 dal danese Holger Rune dopo un'ora e 37' di partita. Non solo: oltre al ko, il classe 2003 nativo di El Palmar ha accusato un problema alla gamba destra durante il secondo set dell'ultimo atto sulla terra rossa catalana. Alcaraz era infatti palesemente limitato dalle precarie condizioni fisiche che ne hanno condizionato la prestazione, soprattutto negli ultimi game.

Alcaraz, problema alla gamba destra: Madrid e Roma a rischio? La situazione

Per il tennista spagnolo non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave, al netto dei fondamentali impegni che lo attendono nel prossimo futuro. Il 21enne campione spagnolo esordirà al Mutua Madrid Open venerdì 25 aprile o sabato 26 aprile, date che però riducono notevolmente il programma di recupero. Carlos dovrebbe invece disputare regolarmente gli Internazionali d'Italia, al via a Roma dal prossimo 29 aprile. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘MARCA‘, Alcaraz si sottoporrà in giornata (lunedì 21 aprile) ad una risonanza magnetica con l'intento di capire, insieme al suo team, l’entità del problema fisico che lo sta tormentando.