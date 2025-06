Alcaraz infierisce su Sinner in conferenza stampa: "Dopo una batosta del genere..."

Uno via l'altro. Il rullo compressione Alcaraz non conosce soste. Lo spagnolo numero 2 al mondo è in un momento di forma straripante. E quando è così si fa dura (se non impossibile) per tutti gli avversari che provano a mettersi in mezzo alla sua corsa. Oggi è toccato al francese Arthur Rinderknech arrendersi in due set ai quarti del torneo Atp 500 del Queen's. "Mi sento bene e ho fatto tutto il necessario per essere pronto. Ho una grande squadra che mi aiuta in ogni dettaglio", così ha parlato Carlitos dopo aver centrato le semifinali nella prima uscita stagionale sull'erba.