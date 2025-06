Alcaraz sorpreso da Fognini dopo la vittoria a Wimbledon: "Onestamente, non capisco una cosa..."

"A essere onesti, non capisco come sia possibile". La faccia di Carlos Alcaraz dopo la vittoria al quinto set contro Fabio Fognini è tutta un programma. Felice per lo scampato pericolo dopo la maratona di quasi quattro ore e mezzo contro il ligure, lo spagnolo numero due al mondo ha tessuto le lodi dell'avversario: "Non capisco come possa essere il suo ultimo Wimbledon. Visto come ha giocato oggi può restare nel circuito per altri tre o quattro anni. E’ stato incredibile. Devo dargli tutto il credito possibile per quello che ha fatto oggi. Fabio è un grande giocatore e per tutta la sua lunga carriera ha dimostrato il suo talento cristallino, mi spiace che questo sia il suo ultimo Wimbledon ma sono felice di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con lui. Ha giocato una partita incredibile, davvero". Le parole di Alcaraz sono state accompagnate dagli applausi di tutto il pubblico del centrale.