Alcaraz e Kate Middleton a Wimbledon 2025, il gesto che ha fatto impazzire gli inglesi

Carlos Alcaraz ha perso a Wimbledon contro Jannik Sinner . Tuttavia, il suo comportamento dopo la sconfitta ha lasciato il segno nel Regno Unito. Lo spagnolo, numero due al mondo, ha conquistato molti britannici con un gesto pieno di cortesia e rispetto: un inchino a Kate Middleton , Principessa del Galles e patrona del Grande Slam inglese, mentre ritirava il trofeo del secondo classificato. Sorpresa da questo gesto referenziale, la futura Regina ha sorriso e ha inclinato il capo di lato in segno di gratitudine. Il gesto di Alcaraz è stato ampiamente elogiato sui social e i media britannici, dove è stato descritto come un esempio di umiltà e di educazione. "Un momento pieno di grazia e umiltà. Alcaraz potrebbe non aver vinto il titolo, ma si è comportato da vero campione, dentro e fuori dal campo", ha commentato un utente su X (ex Twitter). Anche altri hanno sottolineato il rispetto del giocatore: "Adoro che si inchini a Catherine. È molto rispettoso", ha commentato qualcuno. "Apprezzo molto il suo rispetto per la principessa Catherine con l'inchino. Solo uno dei quattro finalisti a mostrare un tale rispetto", ha aggiunto qualcun altro.

La differenza tra Alcaraz e Sinner

Nessun inchino, invece, da parte di Jannik Sinner a Kate Middleton. Il campione italiano non ha nascosto un certo imbarazzo davanti ai Windsor, che ha incontrato per la prima volta solo in tale occasione. "All'inizio non sapevo cosa dire", ha rivelato riguardo l'imbarazzo iniziale con la Principessa. Ma alla fine si è sentito onorato per aver giocato e vinto il torneo davanti alla royal family: "Sono stato fortunato a incontrare lei e tutta la sua famiglia, è stato un momento molto bello". Una situazione ben diversa da quella di Alcaraz che, essendo nato e cresciuto in Spagna, è indubbiamente più avvezzo alla monarchia rispetto a Sinner. Carlitos è sempre stato elogiato e sostenuto da Re Felipe, che non ha esitato a modificare la sua agenda per volare a Londra e assistere alla finale di Wimbledon.

Le parole di Alcaraz per Re Felipe

Dopo aver ritirato il trofeo del secondo classificato, Alcaraz ha rivolto qualche parola affettuosa a Re Felipe. “Non voglio andarmene senza ringraziare il Re di Spagna. È un onore per me che sia volato fino a Londra“, ha detto. E in seguito alla sconfitta, il sovrano è sceso negli spogliatoi per applaudire il tennista e congratularsi con lui. “Il Re si è congratulato con Carlos Alcaraz dopo la finale di Wimbledon 2025 per la sua eccellente prestazione nel torneo. Grazie, Carlos Alcaraz! Ci hai permesso di vivere un’altra emozionante finale dando il massimo”, hanno fatto sapere sui social i rappresentanti della famiglia spagnola.