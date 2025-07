Alcaraz, altre polemiche e la dura frase inedita: "Ci vogliono le pall..."

Carlos Alcaraz , atto secondo. Se qualche giorno fa in Spagna, dopo il ko di Wimbledon , si era alzato un polverone per le parole dello zio di Nadal , stavolta il campione di Murcia è finito nell'occhio del ciclone perché secondo alcuni media e alcuni haters dovrebbe essere in campo ad allenarsi per Toronto (se lo farà) e Us Open. E invece lui, dopo alcuni giorni a casa con sosta a Murcia dal barbiere di fiducia, ieri è stato immortalato insieme al sindaco di El Puerto de Santa María, Germán Beardo, che condiviso sui social una foto che mostra il tennista spagnolo accompagnato dal calciatore Sergio Reguilón e dal rappresentante spagnolo della FIFA Borja Couce. Niente di particolare, ma tanto è bastato a scatenare alcuni commenti di pessimo gusto.

Alcaraz e il retroscena svelato dal fratello

Ci ha pensato Jaime, il suo fratellino, a raccontare però un po' meglio chi sia Alcaraz. Svelando anche un retroscena inedito. Visto che anche lui è un tennista in erba (di cui si parla un gran bene nonostante abbia solo 14 anni) ha raccontato i consigli di Carlitos: "Parliamo, ma non me ne dà poi molti. Quello più speciale, che abbiamo in famiglia sono le tre C (testa, cuore e palle in spagnolo, ndr)". E forse è proprio così, pensando alle tre C, che dopo questi giorni di riposo, e polemiche, Carlos riprenderà la preparazione tornare a battere Sinner. Forse.