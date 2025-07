Alcaraz e il no a Toronto, stavolta la Spagna lo difende: "Ecco il vero motivo, ha bisogno di..."

Stavolta media e social spagnoli ci vanno piano. Se nelle ultima settimana, dalle parole di Toni Nadal in poi, non sono stati teneri nei confronti di Carlos Alcaraz dopo la sconfitta di Wimbledon, stavolta hanno compreso - e accettato - il no del numero due al mondo a Toronto. Così come Sinner, tornerà a Cincinnati e agli Us Open per provare ad attaccare il trono di Jannik che sul cemento americano ha molti punti da scartare, al contrario dello spagno. Questo, secondo molti, è il vero motivo. "Alcaraz - si legge da più parti - conta di fare lo sgambetto a Sinner tra Cincinnati e New York". Sinner stesso, però, ha detto no al torneo canadese e preparerà al megli i tornei in cui ha più da perdere e in cui, un anno fa, ha messo davvero la freccia sull'amico e rivale.