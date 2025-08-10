Sinner-sprint, ora tocca ad Alcaraz: a Cincinnati parte la caccia a Jannik

Cinquantanove minuti, nemmeno un’ora di gioco. Tanto è bastato a Jannik Sinner per regolare Daniel Elahi Galan all’esordio del Masters 1000 di Cincinnati. Un torneo particolarmente importante per l’azzurro, che si presenta da campione in carica. E infatti il numero uno del mondo non sbaglia: rifila un doppio 6-1 al qualificato colombiano e dà un segnale forte 27 giorni dopo aver trionfato per la prima volta sull’erba di Wimbledon. Un messaggio chiaro rivo