Alcaraz non ci può credere: un fan paga una cifra folle per una sua card firmata  

Durante un evento con Babolat, il marchio di racchette che usa in campo, Carlos Alcaraz è rimasto stupito nello scoprire che una card firmata con il suo nome, dopo aver vinto il titolo a Indian Wells 2024, vale ben 220mila dollari. Questa è la cifra che un fan ha pagato per averla. Alcaraz ha provato a indovinare la cifra d'asta: "30.000 dollari, 70.000 dollari, 150.000 dollari...". Quando ha sentito 222.000 dollari, la sua reazione è stata di grande stupore: "Grazie, ma non capisco perché una delle mie card valga così tanto".

La card da record con la firma di Alcaraz

La carta dello spagnolo ha stabilito il record assoluto per la card da tennis maschile più costosa mai venduta. La vendita sbalorditiva ha sottolineato l'ascesa fulminea del giovane talento spagnolo e il suo fascino globale. Un elemento rende questa carta ancora più speciale: raffigura un pezzo del manico di una racchetta usata da Carlitos durante una delle sue partite. Ha aggiunto autenticità e valore emozionale sia per i collezionisti che per i super appassionati. Questa vendita non ha solo battuto il record per una card di Alcaraz ma ha anche inaugurato una nuova era nel mondo del tennis da collezione.