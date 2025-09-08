Alcaraz si farà un nuovo tatuaggio dopo la vittoria con Sinner agli Us Open: tutti i dettagli

Il successo contro Jannik Sinner nella finale degli Us Open, verrà celebrato da Carlos Alcaraz con un nuovo tatuaggio. Il neo numero uno del tennis mondiale chiederà al suo tatuatore, il connazionale Joaquín Ganga, di disegnare sul suo corpo la Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn, simboli di New York, dove ha vinto per la seconda volta gli US Open.
Alcaraz, l'elenco dei tatuaggi successivi alle vittorie
In passato Alcaraz aveva già festeggiato i successi nei tornei del Grande Slam, lasciando un segno indelebile sul proprio corpo. Il primo trionfoo agli Us Open lo portò a farsi tatuare la data (11-09-2022) sul dorso del braccio sinistro. Stessa situazione vissuta dopo il primo successo a Wimbledon (Alcaraz si tatuò una fragola e la data del 16 luglio 2023 sulla caviglia destra). Mentre per a vittoria al Roland Garros nel 2024, optò per un tatuaggio che simboleggiava la Torre Effeil.