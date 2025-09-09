La madre di Carlos Alcaraz, Virginia Grafia , è consapevole di quanto il successo del figlio generi grande entusiasmo, di quanto la sua fama sia cresciuta negli ultimi anni e della pressione a cui è sottoposto quando partecipa (e vince) a tornei come gli US Open, e di essere costantemente paragonato a Rafa Nadal. Sebbene per il nativo di Murcia sia indubbiamente un privilegio essere paragonato al più grande tennista spagnolo di tutti i tempi, si tratta comunque di una pressione aggiuntiva che Virginia, così come il marito Carlos Senior, teme possa ritorcersi contro.

L'inevitabile preoccupazione della madre di Alcaraz

Nonostante la loro discrezione e il costante tentativo di rimanere nell'ombra, Carlos e Virginia hanno deciso di partecipare al documentario con protagonista il figlio. La Garfia è intervenuta nel documentario Netflix My Way per esprimere una delle sue preoccupazioni sulla vita di Alcaraz. "La gente si aspetta che sia come Rafa, una leggenda", ha commentato la madre del tennista, riferendosi alle grandi aspettative che molti hanno nei suoi confronti. "Ma non deve permettere a nessuno di interferire in questo suo ambito", ha aggiunto. Perché se c'è una cosa che la madre dell'atleta desidera – ed è naturale, considerando che non c'è nessuno come lei a prendersi cura di lui – è "assicurarsi che non diventi un giocattolo rotto".

Chi è la madre di Alcaraz

Virginia Garfia non si perde un torneo del figlio Alcaraz ma, allo stesso tempo, cerca di condurre una vita normale. Originaria di Siviglia, vive a El Palmar, la cittadina di Murcia dove la famiglia di Carlitos, composta dai genitori e dai tre fratelli, ha trovato il suo rifugio migliore. "Mi piace passare il tempo a casa. Sono le piccole cose a rendermi felice... Ma nel tempo libero che ho dopo i tornei, trascorro al massimo due mesi a casa. Voglio passare del tempo con i miei amici, con la mia famiglia. Voglio avere tempo libero, cosa che il tennis non mi permette", ha confessato il numero uno al mondo nel suo documentario. Per quanto riguarda il lavoro della madre di Alcaraz, è strettamente legato all'attività sportiva del figlio. Virginia è infatti impegnata nella Fondazione Carlos Alcaraz, un'organizzazione fondata un anno fa che promuove il benessere dei bambini attraverso lo sport. È membro del consiglio di amministrazione e suo marito è il vicepresidente.