Stavolta no, non c'è nessun errore: Alcaraz lo ha fatto davvero e lo ha scelto lui. Dopo la rasatura completa, dovuta a un errore del fratello con la macchinetta, è arrivato il nuovo look biondo platino. Il campione spagnolo e nuovo numero uno al mondo lo ha fatto dopo la vittoria degli Us Open contro Jannik Sinner. Carlos ha tanta voglia di festeggiare, e di lasciar andare la tensione accumulata in questi giorni. "Gli uomini si vestono dai piedi in su, e questo ragazzo mantiene la parola data. Di nuovo il numero 1, con un nuovo look. Carlitos Alcaraz, siamo pazzi", ha commentato l'hairstylist Victor sui social media, artefice del cambiamento. Lo aveva promesso che se avvesse vinto il torneo ci avrebbe sorpreso con un nuovo look e ha mantenuto la promessa. Il biondo platino ricorda l'acconciatura di Lamine Yamal, altra giovane stella spagnola.
Alcaraz e i tatuaggi dopo le vittorie degli Slam
Lo spagnolo ha documentato tutto sui social, dalla fase della tintura alla rasatura. Carlos farà anche un nuovo tatuaggio per celebrare lo Slam americano: disegnerà sul suo corpo la statua della libertà e il ponte di Brooklyn. Lo ha sempre fatto dopo la vittoria in uno Slam: per il primo Us Open si era tatuato la data, per Wimbledon una fragola e dopo la vittoria del Roland Garros la torre Eiffel. Questa volta però non gli bastava, ha deciso di stupire davvero tutti.