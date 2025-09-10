Stavolta no, non c'è nessun errore: Alcaraz lo ha fatto davvero e lo ha scelto lui. Dopo la rasatura completa, dovuta a un errore del fratello con la macchinetta, è arrivato il nuovo look biondo platino. Il campione spagnolo e nuovo numero uno al mondo lo ha fatto dopo la vittoria degli Us Open contro Jannik Sinner. Carlos ha tanta voglia di festeggiare, e di lasciar andare la tensione accumulata in questi giorni. "Gli uomini si vestono dai piedi in su, e questo ragazzo mantiene la parola data. Di nuovo il numero 1, con un nuovo look. Carlitos Alcaraz, siamo pazzi", ha commentato l'hairstylist Victor sui social media, artefice del cambiamento. Lo aveva promesso che se avvesse vinto il torneo ci avrebbe sorpreso con un nuovo look e ha mantenuto la promessa. Il biondo platino ricorda l'acconciatura di Lamine Yamal, altra giovane stella spagnola.