Paura per Alcaraz a Tokyo: si accascia a terra durante la sfida con Baez

Paura per Alcaraz a Tokyo. Il numero uno al mondo si è accasciato a terra dolorante e quasi in lacrime toccandosi la caviglia all'inizio del match contro Baez, sul punteggio di 2-2. Da capire l'entita dell'infortunio: poco dopo Carlos si è alzato e ha fatto qualche saltello sul posto. Dopo i primi attimi di paura lo spagnolo si è seduto sulla sua panchina e ha ricevuto le prime cure. La caviglia sinistra è stata fasciata molto stretta durante il medical timeout. Potrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia. Alcaraz è poi tornato in campo - accolto dagli applausi del pubblico - per riprendere a giocare ma le facce del suo team nel box erano tutt'altro che serene.