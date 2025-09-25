Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paura per Alcaraz a Tokyo: si accascia a terra durante la sfida con Baez

Il numero uno al mondo è crollato sul 2-2 nel primo set del torneo Atp 500, molto dolorante e quasi in lacrime. Poi, dopo una fasciatura rigida nel medical time-out, ha ripreso ha giocare
Infortunio Alcaraz, le immagini del momento in cui lo spagnolo si fa male alla caviglia a Tokyo
Paura per Alcaraz a Tokyo. Il numero uno al mondo si è accasciato a terra dolorante e quasi in lacrime toccandosi la caviglia all'inizio del match contro Baez, sul punteggio di 2-2. Da capire l'entita dell'infortunio: poco dopo Carlos si è alzato e ha fatto qualche saltello sul posto. Dopo i primi attimi di paura lo spagnolo si è seduto sulla sua panchina e ha ricevuto le prime cure. La caviglia sinistra è stata fasciata molto stretta durante il medical timeout. Potrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia. Alcaraz è poi tornato in campo - accolto dagli applausi del pubblico - per riprendere a giocare ma le facce del suo team nel box erano tutt'altro che serene. 

