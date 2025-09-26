Alcaraz, la caviglia fa male: ecco la decisione che tiene in ansia i suoi tifosi e il team

C'è grande preoccupazione per le condizioni di Carlos Alcaraz , vittima di un infortunio alla caviglia nel corso del primo turno dell' ATP 500 di Tokyo . Durante il primo set del suo match inaugurale contro l'argentino Sebastian Baez, lo spagnolo si è accasciato al suolo dolorante . Dopo esser stato soccorso dal fisioterapista, che gli ha medicato la zona interessata, ha comunque portato a termine la partita. Nonostante il 6-4 6-2 con cui ha battuto l'avversario, però, non si può dire che l'allarme sia rientrato . A fine partita Alcaraz aveva parlato di uno "spavento" , tuttavia la sua presenza nell'incontro di secondo turno contro il belga Zizou Bergs non è certa. Una decisione verrà presa soltanto il giorno del match - programmato per sabato 27 settembre in chiusura della sessione serale -, ma dalla Spagna arrivano notizie poco incoraggianti.

Ansia Alcaraz: cosa filtra sulle sue condizioni

Secondo quanto raccolto da MARCA, Alcaraz continua ad accusare dolore alla caviglia sinistra. Di comune accordo con il suo fisioterapista, Juanjo Moreno, e con il resto del team ha perciò deciso di restare a riposo. L'allenamento previsto per la giornata venerdì è saltato e lo spagnolo ha optato per una scelta precauzionale. Al fine di non sforzare la zona dolorante, Alcaraz ha così preferito riposare, magari con la speranza che le sue condizioni migliorino in vista del prossimo impegno. Il ventiduenne di Murcia ovviamente ha a cuore l'ATP 500 di Tokyo, ma non si può negare che la priorità sia gestirsi al meglio in virtù dei tanti impegni da qui fino a fine stagione. Carlos ha infatti ammesso di ambire a chiudere il 2025 da numero uno al mondo e un infortunio potrebbe costargli caro dato che, tra le ATP Finals e i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, ci sono tanti punti in palio. Per non parlare delle Finals di Coppa Davis con la Spagna, altro obiettivo dichiarato di Alcaraz.