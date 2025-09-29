Alcaraz in finale a Tokyo, ma quanti alti e bassi nella sfida con Ruud

Carlos Alcaraz ha rispettato il pronostico della vigilia e si è qualificato per la finale dell'ATP 500 di Tokyo. Battuto il norvegese Casper Ruud, numero 12 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Nonostante il successo in rimonta, maturato dopo 2 ore e 9 minuti di gioco, il numero uno al mondo non può essere completamente soddisfatto della prestazione. Innanzitutto perché ha perso il primo set del suo torneo e poi perché ha rischiato grosso anche nel parziale decisivo. Ciò che contava però era vincere e lo spagnolo lo ha fatto, raggiungendo in finale Taylor Fritz, vittorioso su Jenson Brooksby nel derby statunitense (6-4 6-3). I due si sono affrontati di recente in Laver Cup, con vittoria dell'americano in due comodi set. Alcaraz è quindi avvisato: se ambisce a sollevare il trofeo, deve necessariamente alzare il livello.

Alcaraz, quanti rischi

Nel primo set il pallino del gioco è sempre stato nelle mani di Carlos. Non a caso sono capitate sulla sua racchetta le chance più ghiotte: in un lunghissimo quinto game da 20 punti ha avuto tre palle break, mentre se n'è procurate altre due (stavolta consecutive) nel settimo gioco. Ha però collezionato un poco invidiabile 0 su 5 e ha completato il disastro perdendo la battuta. Risultato? Primo set Ruud per 6-3. Lo spagnolo se l'è vista brutta anche in avvio di secondo set, rischiando subito di andare sotto di un break. Dal 30-40, tuttavia, ha inanellato un parziale di 19 punti a 1 sul suo servizio. Ha inoltre breakkato Ruud nel secondo game ed è sempre stato avanti nel punteggio fino al 6-3 finale. Nonostante l'inerzia dalla sua parte, i fantasmi sono tornati anche in avvio di terza frazione, quando si è trovato a dover fronteggiare due palle break, sotto 2-1 40-15. C'è da dire però che ne è uscito da campione perché non solo le ha salvate ma anche ottenuto subito il break. Alcaraz ha quindi consolidato il vantaggio finendo per prevalere con lo score di 6-4.