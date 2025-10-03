Preoccupazione per i troppi impegni di Alcaraz: “Deve stare attento a non pagarli…”

È ormai noto il ritiro di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Shanghai. La decisione del numero uno al mondo è arrivata poco dopo il trionfo nell'Atp 500 di Tokyo, vivendo l'intero con un forte malessere, tra cui l'infortunio alla caviglia. "Sfortunatamente, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne parlato con la mia squadra, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare", l'annuncio dello spagnolo che lascia in ansia gli appassionati.
Alcaraz, troppi impegni: "Mi preoccupa il ritmo che si sta imponendo"
Tra questi c'è Nicolas Mahut, ex numero uno del mondo nel doppio, che ai microfoni di Eurosport France ha espresso preoccupazione per le condizioni di Alcaraz: "Dagli US Open, non si è più guardato indietro. La mia preoccupazione è il ritmo che si sta imponendo. Vinci gli US Open, poi vai alla Laver Cup, poi in Asia, poi al Six Kings Slam, poi ci saranno i Masters 1000 a Parigi, i Masters a Torino, la Coppa Davis. Ci sono tantissime cose in programma per lui. Deve fare attenzione a non pagare tutti questi impegni nel finale di stagione". Alcaraz, già arrivato a quota 74 match disputati in stagione, ha infatti tantissimi altri impegni in programma.