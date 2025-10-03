Preoccupazione per i troppi impegni di Alcaraz: “Deve stare attento a non pagarli…”

È ormai noto il ritiro di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Shanghai. La decisione del numero uno al mondo è arrivata poco dopo il trionfo nell'Atp 500 di Tokyo, vivendo l'intero con un forte malessere, tra cui l'infortunio alla caviglia. "Sfortunatamente, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne parlato con la mia squadra, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare", l'annuncio dello spagnolo che lascia in ansia gli appassionati.