Il coach di Alcaraz sbotta sui social per le voci sul cancro: "Abbiate rispetto…"

Le recenti speculazioni circolate sui social media riguardo a una presunta malattia di Juan Carlos Ferrero, allenatore del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, sono state smentite dall’ex tennista spagnolo. Le voci circa un possibile cancro come motivo della sua assenza al fianco del suo allievo durante l’ATP World Tour di Tokyo sono state definite “completamente false” da Ferrero, che ha voluto fare chiarezza con una volta per tutte.

Juan Carlos Ferrero smentisce la voci

“Voglio chiarire che è completamente falso che io abbia il cancro. Negli ultimi giorni sono circolate notizie completamente false sulla mia salute. Oltre a negarlo, sono profondamente rattristato dal fatto che argomenti così delicati vengano utilizzati per generare attenzione o opinioni. Il cancro è una malattia che ha segnato la mia famiglia e tante altre, e merita il massimo rispetto”, ha scritto Ferrero in un post sui social, chiudendo la vicenda.