Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il coach di Alcaraz sbotta sui social per le voci sul cancro: "Abbiate rispetto…"

L’ex tennista spagnolo Juan Carlos Ferrero spegne le voci con un comunicato sulla presunta malattia: i dettagli
Il coach di Alcaraz sbotta sui social per le voci sul cancro: "Abbiate rispetto…"© Getty Images
2 min

 

Le recenti speculazioni circolate sui social media riguardo a una presunta malattia di Juan Carlos Ferrero, allenatore del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, sono state smentite dall’ex tennista spagnolo. Le voci circa un possibile cancro come motivo della sua assenza al fianco del suo allievo durante l’ATP World Tour di Tokyo sono state definite “completamente false” da Ferrero, che ha voluto fare chiarezza con una volta per tutte.

Juan Carlos Ferrero smentisce la voci 

Voglio chiarire che è completamente falso che io abbia il cancro. Negli ultimi giorni sono circolate notizie completamente false sulla mia salute. Oltre a negarlo, sono profondamente rattristato dal fatto che argomenti così delicati vengano utilizzati per generare attenzione o opinioni. Il cancro è una malattia che ha segnato la mia famiglia e tante altre, e merita il massimo rispetto”, ha scritto Ferrero in un post sui social, chiudendo la vicenda.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Sinner torna a casaPreoccupazione per Alcaraz