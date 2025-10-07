Alcaraz e l'articolo in Spagna sulle scelte opposte a Sinner: "Campione senza giocare perché..."

Sinner e Alcaraz, Alcaraz e Sinner: sempre loro, non se ne esce, sempre la loro splendida rivalità al primo posto. Stavolta la scelta di Jannik di giocare a Shanghai non ha pagato: è stato male, si è ritirato, ha perso i punti del campione in carica. Alcaraz invece si è riposato, visto che il fastidio alla caviglia, e adesso è fresco per gli ultimi tornei dell'anno. Gli basta arrivare in finale all'ATP di Parigi per essere sicuro del primo posto a fine anno. Il Mundo Deportivo, in un lungo articolo, spiega perché in Cina Carlitos è stato campione anche senza giocare grazie a una "mossa strategica perfetta".