Alcaraz e l'articolo in Spagna sulle scelte opposte a Sinner: "Campione senza giocare perché..."

Sinner e Alcaraz, Alcaraz e Sinner: sempre loro, non se ne esce, sempre la loro splendida rivalità al primo posto. Stavolta la scelta di Jannik di giocare a Shanghai non ha pagato: è stato male, si è ritirato, ha perso i punti del campione in carica. Alcaraz invece si è riposato, visto che il fastidio alla caviglia, e adesso è fresco per gli ultimi tornei dell'anno. Gli basta arrivare in finale all'ATP di Parigi per essere sicuro del primo posto a fine anno. Il Mundo Deportivo, in un lungo articolo, spiega perché in Cina Carlitos è stato campione anche senza giocare grazie a una "mossa strategica perfetta".
Alcaraz e la scelta opposta a Sinner: la spiegazione
Scrive il Mundo Deportivo: "Carlos Alcaraz sta recuperando lentamente le forze. Si è preso qualche giorno di pausa dopo essere passato dalla paura al successo nel giro di pochi giorni al torneo ATP 500 di Tokyo. La distorsione alla caviglia sinistra subita durante il suo debutto contro l'argentino Sebastián Báez ha rischiato di porre fine al tour asiatico dello spagnolo nel modo più rapido e doloroso. Ma l'ha superata, insieme alla sua squadra, e ha ottenuto una doppia ricompensa". Quali? Il titolo di campione a Tokyo e non solo: "Alcaraz - si legge ancora - rinuncia subito ai 200 punti che avrebbe dovuto difendere a Shanghai, ma in realtà ne vince molti di più senza giocare. Diventa campione onorario del torneo senza giocarlo, dopo che il suo grande rivale, l'italiano Jannik Sinner, perde al terzo turno , dovendo ritirarsi per crampi contro l'olandese Tallon Griekspoor. La mossa paga per Alcaraz". Che, infatti, adesso è più fresco e riposato per il rush finale.