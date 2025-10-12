Alcaraz, che fine ha fatto: il golf, il nuovo look, un matrimonio e martedì...

Che fine ha fatto Carlos Alcaraz? Dopo il trionfo a Tokyo è, sostanzialmente, sparito. Le polemiche sul caldo e sulle tante partite a Shanghai non lo hanno riguardato, avendo deciso di rinunciare. Per questo il campione spagnolo, numero uno al mondo, nelle ultime due settimane ha messo a punto il rush finale di stagione. Come? Alternando relax ad allenamenti blandi. Per prima cosa Alcaraz ha fatto perdere le sue tracce: qualche giorno di relax in famiglia, una gita dal parrucchiere a sistemare la sfumatura scura sotto i capelli - ad ora- biondi, un po' di golf a Madrid in occasione dell'Open spagnolo. Nel frattempo, si è allenato, ma senza esagerare: in questo momento il suo fisico ha bisogno di riposo, ha messo a punto qualche dettaglio, come succede spesso, e ha pensato a curare la caviglia. "Sta bene", si è lasciato sfuggire nell'unica dichiarazione pubblica di questo periodo. Visto che però, per quanto abbia voluto "scomparire" è sempre il tennista numero uno al mondo, Alcaraz si è regalato anche una serata di festa al matrimonio di un amico. E, stando alle foto sui social, non si è esattamente annoiato.
Alcaraz, quando parte per il Six Kings Slam e quando può affrontare Sinner
Adesso, però, è tempo di rimettersi al lavoro. Martedì partirà con il suo team per Riyad, dove parteciperà al ricchissimo "Six Kings Slam", in programma dal 15 al 18 ottobre. Alcaraz sarà uno dei due giocatori qualificati e accederà direttamente alla competizione in semifinale il 16. L'altro sarà Novak Djokovic . Questa classifica è determinata dal numero di titoli del Grande Slam vinti: Carlitos è secondo con sei, mentre Nole è il leader assoluto con 24. Nei giorni scorsi sono stati sorteggiati i due quarti di finale: Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas, mentre Alexander Zverev affronterà Taylor Fritz. Il vincitore del primo incontro affronterà Djokovic, mentre il vincitore del secondo incontrerà Alcaraz. Tradotto: Carlos e Jannik potrebbero incontrarsi solo in finale. La sfida riparte.