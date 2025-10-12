Alcaraz, che fine ha fatto: il golf, il nuovo look, un matrimonio e martedì...

Che fine ha fatto Carlos Alcaraz? Dopo il trionfo a Tokyo è, sostanzialmente, sparito. Le polemiche sul caldo e sulle tante partite a Shanghai non lo hanno riguardato, avendo deciso di rinunciare. Per questo il campione spagnolo, numero uno al mondo, nelle ultime due settimane ha messo a punto il rush finale di stagione. Come? Alternando relax ad allenamenti blandi. Per prima cosa Alcaraz ha fatto perdere le sue tracce: qualche giorno di relax in famiglia, una gita dal parrucchiere a sistemare la sfumatura scura sotto i capelli - ad ora- biondi, un po' di golf a Madrid in occasione dell'Open spagnolo. Nel frattempo, si è allenato, ma senza esagerare: in questo momento il suo fisico ha bisogno di riposo, ha messo a punto qualche dettaglio, come succede spesso, e ha pensato a curare la caviglia. "Sta bene", si è lasciato sfuggire nell'unica dichiarazione pubblica di questo periodo. Visto che però, per quanto abbia voluto "scomparire" è sempre il tennista numero uno al mondo, Alcaraz si è regalato anche una serata di festa al matrimonio di un amico. E, stando alle foto sui social, non si è esattamente annoiato.