giovedì 16 ottobre 2025
Six Kings Slam, Carlos Alcaraz omaggia Cristiano Ronaldo: il gesto prima della semifinale

Dopo le foto di rito nella sfida contro Taylor Fritz, il tennista spagnolo si è reso protagonista di un'azione che ha ricordato CR7, icona in Arabia Saudita
2 min
TagsCarlos Alcarazsix kings slam

È bastato assistere al primo 15 della semifinale del Six Kings Slam tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz per capire che il tennista spagnolo è uno dei giocatori preferiti del pubblico. I suoi primi colpi vincenti sono stati infatti accompagnati da una serie di boati e dagli spalti sono piovuti applausi a profusione. Non è da escludere che in parte il merito possa essere anche di ciò che Alcaraz ha fatto appena prima dell'inizio del riscaldamento. Dopo un paio di risate a rete con il famoso streamer IShowSpeed, incaricato del sorteggio, lo spagnolo si è diretto a fondocampo per iniziare il warm-up e si è reso protagonista di un'azione che ha ricordato una leggenda dello sport, nonché un'icona in Arabia Saudita, vale a dire il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.

Il gesto di Alcaraz

Subito dopo le foto di rito, mentre tornava a fondocampo, Carlos Alcaraz ha imitato il "Siuu", ovvero il gesto di esultanza di Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo è ovviamente un fan di CR7, ma allo stesso tempo potrebbe essere stato un gesto simpatico diretto a Speed, anche lui grande ammiratore dell'asso lusitano. Cristiano Ronaldo che non è presente sugli spalti in occasione della semifinale e non arriverà alla ANB Arena neppure per un'eventuale finale. Quello stesso giorno l'Al-Nassr, squadra in cui milita, sarà infatti impegnata in un incontro del campionato saudita di calcio.

