Six Kings Slam, Carlos Alcaraz omaggia Cristiano Ronaldo: il gesto prima della semifinale

È bastato assistere al primo 15 della semifinale del Six Kings Slam tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz per capire che il tennista spagnolo è uno dei giocatori preferiti del pubblico. I suoi primi colpi vincenti sono stati infatti accompagnati da una serie di boati e dagli spalti sono piovuti applausi a profusione. Non è da escludere che in parte il merito possa essere anche di ciò che Alcaraz ha fatto appena prima dell'inizio del riscaldamento. Dopo un paio di risate a rete con il famoso streamer IShowSpeed, incaricato del sorteggio, lo spagnolo si è diretto a fondocampo per iniziare il warm-up e si è reso protagonista di un'azione che ha ricordato una leggenda dello sport, nonché un'icona in Arabia Saudita, vale a dire il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.