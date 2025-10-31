Courier attacca Alcaraz: "La sconfitta a Parigi? Carlos ha giocato come un..."

Nel Masters 1000 di Parigi c'erano grandi aspettative su Carlos Alcaraz , che arrivava all'appuntamento riposato - dopo aver saltato il torneo di Shanghai - e determinato a fare bene. Invece il numero uno al mondo ha subito un deludente ko all'esordio , cedendo il passo al britannico Cameron Norrie . 4-6 6-3 6-4 il punteggio di una sfida caratterizzata da oltre 50 errori gratuiti commessi da Carlos, il quale dopo 2 ore e 25 minuti si è arreso al numero 31 del mondo . Una prestazione inusuale da parte del murciano, che per gran parte del 2025 non era incappato in passi falsi, raggiungendo la finale in ogni torneo da Montecarlo in poi. Non a caso non sono mancate le critiche nei suoi confronti : tra coloro che hanno commentato negativamente la sua performance, anche un ex numero uno al mondo come Jim Courier .

Courier duro su Alcaraz

Intervenuto ai microfoni di Tennis Channel, Jim Courier non ha usato mezzi termini per commentare la sorprendente sconfitta di Carlos Alcaraz: "Credo che una delle cose più affascinanti di Alcaraz sia la sua imprevedibilità. Su ogni singolo punto si impegna al massimo e arriva a prendersi tantissimi rischi, sfidando la logica. Solitamente funziona, ma poi ci sono anche le volte in cui non va. Contro Norrie ha giocato in modalità kamikaze: 54 non forzati in un match fanno parte di quella che possiamo chiamare "Alcaraz Experience". Vuol dire che di fatto ha regalato due set al suo avversario (per vincere un set bastano 24 punti, ndr). Mi ha ricordato un altro incontro, quello di Miami contro Goffin".