Caos a Torino: insulti a Alcaraz mentre tornava in hotel, il video virale

Un video, diventato immediatamente virale sul web, riprende l'arrivo di Carlos Alcaraz nell'albergo di Torino , sede delle Nitto Atp Finals (che vedranno il campione spagnolo tra i protagonisti). Il numero due delle classifiche mondiali, che nei giorni scorsi ha dato spettacolo in allenamento con Jannik Sinner, è stato accolto dai tifosi.

Alcaraz, la reazione agli insulti

Non sono mancati anche fischi e cori di insulto. Nel filmato, si sentono in modo inequivocabile degli epiteti rivolti allo spagnolo. "Vieni qua", gli urla un tifoso, prima di etichettarlo con uno "Scemo". Alcaraz non ha battuto ciglio, e dopo un sorriso di circostanza, è rientrato in albergo.