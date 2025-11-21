La previsione di Alcaraz sugli Australian Open: “Vorrei vincerli ma potrei avere un problema…”

Carlos Alcaraz è stato costretto a rinunciare alle Final 8 di Coppa Davis a Bologna , tuttavia non ha perso il sorriso. Entusiasta sui social per la vittoria dei suoi connazionali nei quarti contro la Repubblica Ceca, è apparso piuttosto sereno anche in una recente intervista rilasciata a Tennis Channel. Il giocatore di Murcia non ha fatto mistero che il suo obiettivo principale per il 2026 sia l'Australian Open e, pur consapevole che non sarà facile interrompere il regno di Jannik Sinner e laurearsi campione, ha ribadito la sua determinazione nel volerlo vincere. Si tratta infatti dell' unico Major che gli manca per completare il Career Grand Slam e diventare il più giovane di sempre a riuscirci. Alcaraz stesso ha però ammesso una difficoltà che ciò nasconde.

Le parole di Alcaraz

Alcaraz vanta come miglior risultato a Melbourne i quarti di finale, raggiunti nelle ultime due edizioni, ma non è un caso che non abbia mai davvero brillato, specialmente rispetto alle altre tre prove dello Slam che ha vinto in due occasioni. Il motivo lo ha spiegato lui stesso: "Non è facile vincere il torneo perché si gioca all'inizio della stagione e si arriva senza il ritmo della competizione”. Lo spagnolo però non ha intenzione di lasciarsi scoraggiare: "Trionfare a Melbourne è un obiettivo molto importante per me perché voglio completare il Career Grand Slam". La stagione è appena finita eppure la testa è già al 2026 per Alcaraz, che vuole continuare a scrivere la storia del tennis.