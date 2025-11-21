Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La previsione di Alcaraz sugli Australian Open: “Vorrei vincerli ma potrei avere un problema…”

Il tennista spagnolo ha ribadito il suo obiettivo per il 2026, ma ha ricordato le difficoltà che comporta trionfare a Melbourne
2 min
TagsCarlos AlcarazAustralian Open

Carlos Alcaraz è stato costretto a rinunciare alle Final 8 di Coppa Davis a Bologna, tuttavia non ha perso il sorriso. Entusiasta sui social per la vittoria dei suoi connazionali nei quarti contro la Repubblica Ceca, è apparso piuttosto sereno anche in una recente intervista rilasciata a Tennis Channel. Il giocatore di Murcia non ha fatto mistero che il suo obiettivo principale per il 2026 sia l'Australian Open e, pur consapevole che non sarà facile interrompere il regno di Jannik Sinner e laurearsi campione, ha ribadito la sua determinazione nel volerlo vincere. Si tratta infatti dell'unico Major che gli manca per completare il Career Grand Slam e diventare il più giovane di sempre a riuscirci. Alcaraz stesso ha però ammesso una difficoltà che ciò nasconde.

Le parole di Alcaraz

Alcaraz vanta come miglior risultato a Melbourne i quarti di finale, raggiunti nelle ultime due edizioni, ma non è un caso che non abbia mai davvero brillato, specialmente rispetto alle altre tre prove dello Slam che ha vinto in due occasioni. Il motivo lo ha spiegato lui stesso: "Non è facile vincere il torneo perché si gioca all'inizio della stagione e si arriva senza il ritmo della competizione”. Lo spagnolo però non ha intenzione di lasciarsi scoraggiare: "Trionfare a Melbourne è un obiettivo molto importante per me perché voglio completare il Career Grand Slam". La stagione è appena finita eppure la testa è già al 2026 per Alcaraz, che vuole continuare a scrivere la storia del tennis.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Musetti e la frase che spiega la differenza tra Alcaraz e SinnerSinner si dà al golf con Darren Cahill: il risultato è esilarante

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS