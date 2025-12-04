Cobolli, che onore! Alcaraz lo invita in Spagna per preparare la nuova stagione

Dopo una splendida stagione, culminata con la vittoria della Coppa Davis a Bologna , Flavio Cobolli ha ricevuto il giusto premio nella off-season. Come riporta il quotidiano spagnolo MARCA, è stato infatti contattato nientemeno che dal numero uno al mondo, Carlos Alcaraz , per allenarsi insieme alla Ferrero Tennis Academy di Villena, vicino Alicante. I due sono buoni amici, tuttavia non era affatto scontato che Alcaraz scegliesse proprio l'azzurro come compagno d'allenamenti per preparare la nuova stagione. Specialmente con alle porte l' Australian Open , suo obiettivo principale poiché unico Slam che gli manca per completare il Career Grand Slam. Al momento Carlos si trova negli Stati Uniti, dove disputerà due esibizioni, ma al suo ritorno in Europa troverà Cobolli ad attenderlo.

Allenamento Cobolli-Alcaraz, i dettagli

I due avrebbero dovuto allenarsi insieme già lo scorso dicembre, tuttavia Flavio fu costretto a rinunciare a causa di un problema alla spalla, che infatti compromise anche il suo inizio di 2025. Quest'anno invece non dovrebbe esserci nulla a fermarlo e, salvo imprevisti, il 17 dicembre sarà in campo con Alcaraz. MARCA riporta che la preparazione di Carlos comincerà in realtà il 13 dicembre, tuttavia inizialmente sarà incentrata sul fisico. Prenderà in mano la racchetta solamente dal 17 dicembre, quando sui campi in cemento della Ferrero Tennis Academy darà di fatto al via alla "missione Melbourne". Cobolli è appena tornato da una meritata vacanza alle Maldive, mentre Alcaraz è impegnato oltreoceano per due esibizioni: il 7 dicembre nel New Jersey con Frances Tiafoe e l'8 dicembre a Miami con Joao Fonseca.