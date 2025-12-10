Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La frase a sorpresa di Alcaraz che 'snobba' Sinner: "Ragazzi, c'è un altro tennista che gioca in modo pazzesco..."

Dopo i tanti complimenti rivolti a Jannik, il campione spagnolo ha speso parole al miele per un altro giocatore: "È arrivato nel circuito con..."
2 min
TagsCarlos Alcarazjannik sinner

Quando si tratta di dispensare complimenti, Carlos Alcaraz non si tira mai indietro. Lo spagnolo è infatti noto per essere sempre tra i primi a congratularsi con gli altri giocatori nel circuito ATP dopo un risultato importante e, alla base del rapporto di stima reciproca con Jannik Sinner, c'è anche questa sua qualità. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, però, i complimenti non erano rivolti al suo rivale azzurro, per il quale ha speso parole al miele a più riprese. Bensì per un altro avversario, affrontato in un match d'esibizione a Miami, Florida. Si tratta del brasiliano Joao Fonseca, che ha sconfitto con il punteggio di 7-5 2-6 10-8 in una sfida molto entusiasmante e piena di colpi spettacolari. In attesa di affrontarsi in un match ufficiale, i due hanno condiviso il campo negli Stati Uniti.

Alcaraz elogia Fonseca

"Mi auguro che sia stato un incontro divertente. Joao gioca un tennis pazzesco ed è arrivato nel circuito con tanta forza. Per me era la prima volta in uno stadio da baseball: non solo non ci avevo mai giocato ma non c'ero mai neppure stato. Disputare un match qui e contribuire a portare il tennis in nuovi posti è fantastico". Queste le dichiarazioni di Carlos Alcaraz in occasione del match d'esibizione giocato a Miami. Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Non avevo mai sfidato Joao, quindi per me era la prima volta contro di lui. Affrontarlo in questo splendido scenario l'ha reso davvero speciale. La gente di Miami trasmette sempre tanta energia ed è stato bello tornare qui".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Sinner può sfidare Kyrgios in campo in AustraliaNorrie ha un dubbio su Sinner e Alcaraz: “Carlos è il migliore, ma..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS