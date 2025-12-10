La frase a sorpresa di Alcaraz che 'snobba' Sinner: "Ragazzi, c'è un altro tennista che gioca in modo pazzesco..."

Quando si tratta di dispensare complimenti, Carlos Alcaraz non si tira mai indietro. Lo spagnolo è infatti noto per essere sempre tra i primi a congratularsi con gli altri giocatori nel circuito ATP dopo un risultato importante e, alla base del rapporto di stima reciproca con Jannik Sinner , c'è anche questa sua qualità. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, però, i complimenti non erano rivolti al suo rivale azzurro, per il quale ha speso parole al miele a più riprese . Bensì per un altro avversario, affrontato in un match d'esibizione a Miami , Florida. Si tratta del brasiliano Joao Fonseca , che ha sconfitto con il punteggio di 7-5 2-6 10-8 in una sfida molto entusiasmante e piena di colpi spettacolari. In attesa di affrontarsi in un match ufficiale, i due hanno condiviso il campo negli Stati Uniti.

Alcaraz elogia Fonseca

"Mi auguro che sia stato un incontro divertente. Joao gioca un tennis pazzesco ed è arrivato nel circuito con tanta forza. Per me era la prima volta in uno stadio da baseball: non solo non ci avevo mai giocato ma non c'ero mai neppure stato. Disputare un match qui e contribuire a portare il tennis in nuovi posti è fantastico". Queste le dichiarazioni di Carlos Alcaraz in occasione del match d'esibizione giocato a Miami. Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Non avevo mai sfidato Joao, quindi per me era la prima volta contro di lui. Affrontarlo in questo splendido scenario l'ha reso davvero speciale. La gente di Miami trasmette sempre tanta energia ed è stato bello tornare qui".