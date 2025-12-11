Alcaraz vince il premio tennista sportivo dell'anno: c'entra un bellissimo gesto per Sinner...

Carlos Alcaraz è stato celebrato per il suo comportamento sportivo dentro e fuori dal campo dai suoi colleghi. Lo spagnolo si è aggiudicato per la seconda volta il premio Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025. La prima volta lo aveva ricevuto nel 2023. In questa stagione c’è stato un episodio di grandissima sportività, che riguarda il suo rivale Sinner, decisivo per conferire ad Alcaraz questo riconoscimento. Al rientro dai tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Jannik arrivò a sorpresa in finale agli Internazionali d'Italia a Roma, ma dovette inchinarsi ad Alcaraz, sicuramente più in forma. Carlos ovviamente ha festeggiato quel meritato successo, ma negli spogliatoi ha richiamato il suo team a non esagerare e non fare troppo chiasso, dicendo che poteva esserci Sinner con la sua squadra nei paraggi. Un attenzione verso il tennista italiano sconfitto e sicuramente deluso, che ha fatto il giro del mondo. Tra loro due c’è sempre stata se non un’amicizia, una sana rivalità e tanta stima reciproca.

Il rapporto tra Sinner e Alcaraz

Un rapporto così genuino che i due hanno iniziato le Nitto Atp Finals allenandosi insieme, sullo stesso campo, e poi si sono sfidati in finale, questa volta vinta da Sinner. Il numero due al mondo ha deciso di iniziare il 2026 con un’esibizione contro Alcaraz a Seul il 10 gennaio, prima di trasferirsi a Melbourne per provare a vincere gli Australian Open per la seconda volta consecutiva.

Il gesto in campo di Alcaraz con Ben Shelton

Un’altro grande gesto di sportività, Alcaraz lo ha mostrato in campo al Roland Garros, quando agli ottavi di finale contro Ben Shelton ha confessato al giudice di sedia di aver lasciato andare la racchetta dalla sua mano dando così il punto allo statunitense. Anche Felix Auger Aliassime, Grigor Dimitrov e Casper Ruud sono stati nominati per questo premio, che premia il fair play attraverso un voto dell'International Tennis Journalists Association (ITWA) insieme ai voti di un gruppo di ventinove giocatori che hanno raggiunto il primo posto al mondo. Edberg ha dato il nome al premio dopo esserselo aggiudicato per ben cinque volte prima del 1996. Poi dal 2004 al 2021 se lo sono spartito due leggende come Nadal e Federer. Lo svizzero lo ha vinto tredici volte e lo spagnolo cinque.