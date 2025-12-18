Alcaraz, cosa c’è dietro l’addio con Ferrero: le motivazioni

Le parole di Alcaraz e Ferrero

«Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un’avventura incredibile. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. Ora, per entrambi, è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti», queste alcune delle parole di ringraziamento di Alcaraz. E se è vero che il numero 1 del mondo parla al plurale, lasciando intendere una decisione condivisa, nel messaggio di Ferrero affiora una sfumatura diversa, che sembra ricondurre la scelta finale al murciano: «È un giorno difficile, dirsi addio non è mai facile. Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico. Avrei voluto continuare, ma sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovino sempre il modo di incrociarsi di nuovo. Grazie di cuore».