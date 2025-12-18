Alcaraz, cosa c’è dietro l’addio con Ferrero: le motivazioni
«È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, io e Juanki abbiamo deciso di concludere il nostro rapporto come giocatore e allenatore». Inizia così il lungo messaggio con cui Carlos Alcaraz annuncia ufficialmente l’addio a coach Juan Carlos Ferrero. Una separazione inattesa, soprattutto a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, ma in qualche modo comprensibile. Giunge così al termine un viaggio iniziato nel 2018, quando un Carlos poco più che quattordicenne muoveva i primi passi potendo già vantare un allenatore ex numero 1 del mondo.
Alcaraz-Ferrero, possibili divergenze e bisogno di cambiamento alla base del divorzio
Proprio in vetta si chiude questa avventura, dopo un’altra stagione da due titoli Slam. Qualche divergenza d’opinione c’è stata nel corso dell’anno, ma le dinamiche del rapporto lasciavano pensare che ogni crepa potesse essere ricomposta. Sforzandosi probabilmente sarebbe stato così ma, allo stesso tempo, non è difficile comprendere come possa emergere il bisogno di cambiamento. Succede spesso nei rapporti maestro-allievo in cui la confidenza supera una certa soglia, soprattutto in un lavoro in cui il “dipendente” è comunque chiamato a imporre la propria visione al suo “datore”. E ciò non escluderebbe l'ipotesi promossa da Radio Nacional España (RNE), che ha parlato di divergenze nate in fase di rinnovo contrattuale ed esplose fino alla separazione.
Le parole di Alcaraz e Ferrero
«Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un’avventura incredibile. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. Ora, per entrambi, è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti», queste alcune delle parole di ringraziamento di Alcaraz. E se è vero che il numero 1 del mondo parla al plurale, lasciando intendere una decisione condivisa, nel messaggio di Ferrero affiora una sfumatura diversa, che sembra ricondurre la scelta finale al murciano: «È un giorno difficile, dirsi addio non è mai facile. Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico. Avrei voluto continuare, ma sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovino sempre il modo di incrociarsi di nuovo. Grazie di cuore».
Futuro Alcaraz: cosa succede ora
Numero 1 più giovane di sempre, sei titoli Slam e complessivamente 24 successi nel circuito maggiore: ovviamente, tutti i trionfi di Alcaraz sono arrivati al fianco di Ferrero. Difficile immaginare una rivoluzione tattica; molto più comprensibile, invece, se si trattasse di una scelta maturata soprattutto sul piano umano, fattore altrettanto cruciale. Con l’Australian Open, obiettivo dichiarato per completare il Career Grand Slam, sempre più vicino, sono già partiti i rumors sul futuro. Dalla Spagna sono praticamente certi che resterà Samuel Lopez, che insieme a Ferrero quest’anno ha vinto il premio di miglior coach. Una linea di continuità garantita almeno per il primo Major del 2026, poi si capirà se a Lopez verrà affiancata una nuova figura. Intanto Carlos, dopo aver giocato in esibizione a Miami, prosegue la preparazione nella sua Murcia, dove si sta allenando con Flavio Cobolli.
