giovedì 18 dicembre 2025
Toni Nadal bacchetta Alcaraz sull’addio a Ferrero: “Paga per sentire quello che vuole…”

Lo zio ed ex coach di Rafa ha commentato la separazione tra il numero uno al mondo e il suo allenatore: "In questo sport i rapporti sono difficili perché..."
TagsCarlos AlcarazToni Nadaljuan carlos ferrero

"Immagino che la decisione non sia legata al tennis". Queste le parole di Toni Nadal, zio e storico coach di Rafa, che ai microfoni di Radioestadio Noche ha commentato il divorzio tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, ufficializzato a sorpresa nella giornata di mercoledì: "Ovviamente non me l'aspettavo, specialmente dopo un'annata così positiva che Alcaraz ha chiuso al numero 1 del mondo. La cosa più logica sarebbe stata proseguire insieme". Toni Nadal ha poi aggiunto: "Ferrero ha dichiarato che avrebbe voluto continuare, quindi deduco che la scelta sia stata di Carlos". Non ha dunque nascosto un pizzico di dispiacere: "Avrei voluto che rimanessero insieme per tutta la carriera. Credo che Ferrero stesse svolgendo un ottimo lavoro ed entrambi abbiano fatto molto bene".

Toni Nadal difende Ferrero e striglia Alcaraz

"Non penso che questa decisione avrà un impatto su Carlos poiché è un ottimo giocatore - ha proseguito Toni, ricordando allo stesso tempo l'importanza di Ferrero nei sette anni in cui hanno lavorato insieme - Tennisticamente, Alcaraz non può che essere soddisfatto del lavoro svolto da Juan Carlos nel corso di questo tempo trascorso insieme". Infine, lo zio di Rafa ha menzionato l'aspetto economico, che evidentemente influisce su una serie di dinamiche: "Nel mondo del tennis i rapporti sono difficili perché chi paga è il giocatore e solitamente lo fa per sentirsi dire ciò che vuole". A tal proposito, ha invece ricordato la sua esperienza con Rafa: "Lui era mio nipote, quindi il nostro rapporto era diverso. Per me era semplice dirgli anche le cose che non gli piacevano".

Alcaraz, cosa c'è dietro l'addio con Ferrero: le motivazioniRusedski bacchetta Alcaraz: "Carlos è bravo, ma Sinner...."

