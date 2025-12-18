Toni Nadal bacchetta Alcaraz sull’addio a Ferrero: “Paga per sentire quello che vuole…”

"Immagino che la decisione non sia legata al tennis". Queste le parole di Toni Nadal, zio e storico coach di Rafa, che ai microfoni di Radioestadio Noche ha commentato il divorzio tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, ufficializzato a sorpresa nella giornata di mercoledì: "Ovviamente non me l'aspettavo, specialmente dopo un'annata così positiva che Alcaraz ha chiuso al numero 1 del mondo. La cosa più logica sarebbe stata proseguire insieme". Toni Nadal ha poi aggiunto: "Ferrero ha dichiarato che avrebbe voluto continuare, quindi deduco che la scelta sia stata di Carlos". Non ha dunque nascosto un pizzico di dispiacere: "Avrei voluto che rimanessero insieme per tutta la carriera. Credo che Ferrero stesse svolgendo un ottimo lavoro ed entrambi abbiano fatto molto bene".