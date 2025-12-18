Alcaraz riparte, allenamento a casa e risate con Cobolli: il video è già nella storia

Carlos Alcaraz prova a non farsi investire dal polverone mediatico sollevato dall'annuncio a sorpresa dell'addio con il suo storico coach Juan Carlos Ferrero . Mentre in Spagna non si parla d'altro, il numero uno al mondo si è chiuso nei campi dell'Academy a Murcia a casa sua, per concentrarsi solo sulla preparazione per gli Australian Open. Insieme con lui, come annunciato, il tennista azzurro eroe in Coppa Davis, Flavio Cobolli. Tra i due c'è un rapporto speciale, e già l'anno scorso si erano allenati insieme. A guidare Carlitos, per il momento c'è Samuel Lopez che era già all'interno dello staff tecnico. Ovviamente però è partito il toto nomi, e c'è chi si è spinto addirittura a fare il nome di Rafa Nadal . Fatto sta che ai nastri di partenza della nuova stagione, Sinner - che aveva annunciato l'addio di Cahill alla fine del 2025 - alla fine è riuscito a convincerlo a rimanere, mentre a cambiare è stato il suo rivale Alcaraz. E presto vedremo quali saranno gli effetti.

Cobolli nel video di Alcaraz: le immagini sono già virali

Cobolli è presente in un video in qualche modo storico, perché è il primo a documentare un allenamento di Alcaraz senza il coach Juan Carlos Ferrero al suo fianco. Il tennista romano ha postato una storia sul suo profilo Instagram con la scritta "Se paga", in riferimento a una scommessa persa in campo con Carlos. Il padre e coach di Flavio, Stefano, ha poi pubblicato il video con la penitenza per completare il quadro. Cobolli ha dovuto prendere Alcaraz sulla schiena e portarlo in giro per il campo. Il clima a Murcia è sereno e il numero uno al mondo sembra carico e non condizionato dalla rottura con Ferrero.

Cobolli e Alcaraz ancora insieme

Il tennista azzurro, campione in Coppa Davis, rimarrà tutta la settimana a Murcia per allenarsi con Alcaraz. Da lunedì prossimo invece, ad affiancare il numero uno al mondo ci sarà Roberto Bautista. Lo spagnolo vuole mantenere la concentrazione massima per farsi trovare pronto al via dell'Australian Open, il primo Slam dell'anno, l'unico che non ha ancora vinto e dove non ha mai superato i quarti. Con un trionfo piazzerebbe subito un allungo importante su Sinner, che difende i 2000 punti della vittoria dell'anno scorso, e conquisterebbe prima di Jannik il Career Grand Slam. Al tennista italiano manca solo il Roland Garros per chiudere il cerchio, mentre ad Alcaraz basta una vittoria a Melbourne. Bisognerà vedere però come uscirà Carlos da questo terremoto.