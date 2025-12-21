Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Mouratoglou avvisa Alcaraz: “È stato uno shock enorme. Sarà un periodo difficile per lui…”

L'allenatore francese ha commentato la rottura tra il numero uno al mondo e Juan Carlos Ferrero, mettendo in guardia lo spagnolo in vista dei prossimi mesi
2 min
Tagspatrick mouratoglouCarlos Alcaraz

"Nessuno si aspettava una separazione, è stato uno shock enorme". Le parole di Patrick Mouratoglou, allenatore francese - in passato al fianco di Serena Williams, tra gli altri - rappresentano il pensiero di molti appassionati di tennis, sorpresi dal divorzio tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, maturato dopo oltre sette anni insieme. "Pensavamo tutti che questa collaborazione sarebbe durata per sempre - ha aggiunto Mouratoglou, per poi analizzare la situazione a 360 gradi - L'unico dubbio sulla permanenza di Ferrero poteva nascere dal documentario Netflix. Un allenatore deve sentire comprensione dal giocatore e consapevolezza che il suo lavoro abbia un impatto importante su di lui". Il coach ha quindi proseguito: "Quando si lavora insieme da molto tempo inevitabilmente il rapporto cambia. Inizia ad assomigliare a una famiglia. E credo che un ruolo importante l'abbia giocato il fatto che le cose funzionassero alla grande. Unendo i puntini nessuno poteva immaginare una rottura".

L'avvertimento di Mouratoglou ad Alcaraz

In seguito, Mouratoglou ha fatto un paragone con una relazione tra due persone: "È come quando una coppia si sposa e pensi che siano fatti l'uno per l'altro. Poi dopo sei mesi si separano e non puoi fare a meno di chiederti come e perché sia successo". Dopo aver ribadito come la rottura tra Alcaraz e Ferrero dimostri come "nessuno sappia davvero cosa succede dietro le quinte", Mouratoglou ha infine azzardato un pronostico su ciò che attende il numero uno al mondo, a partire dall'inizio del 2026: "Sarà un periodo difficile per lui, specialmente con l'Australian Open così vicino".

Tutte le news di Alcaraz

