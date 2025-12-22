Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Alcaraz e il nuovissimo tatuaggio di New York, i social: "Sta diventando come Kyrgios"

Il numero uno al mondo svela il tattoo dedicato al successo ottenuto a Flushing Meadows lo scorso 7 settembre: i dettagli
2 min
TagsAlcarazTatuaggio

Nuovo tatuaggio per Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, numero al mondo, ha deciso di celebrare il trionfo agli Us Open dello scorso 7 settembre in maniera originale. La passione del classe 2003 per i tattoo è risaputa: spesso e volentieri infatti un nuovo tatuaggio arriva in concomitanza con la conquista di un titolo Slam, come già accaduto con la fragola per Wimbledon, la data del primo titolo a New York e la Torre Eiffel dopo il successo a Parigi

Alcaraz e il nuovissimo tatuaggio di New York: i social però lo paragonano a... Kyrgios

Su 'X' sono diventati virali gli scatti del nuovo tatuaggio dell'asso spagnolo: la Statua della Libertà e il ponte di Brooklyn uniti in una sola immagine, a simboleggiare il trionfo ottenuto a Flushing Meadows contro Jannik Sinner, battuto 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 dopo l'ennesima finale da urlo tra i due campioni del tennis mondiale. Eppure, sui social, c'è chi contesta duramente Carlitos e la sua scelta di celebrare ogni successo in un torneo Slam con un tatuaggio: "Nadal, Federer o Djokovic non farebbero mai una cosa del genere", sottolinea un utente. Un altro invece lo paragona a un altro tennista, con un augurio tutt'altro che benevolo: "Sta seguendo la strada di Kyrgios", tuona Kaffir. "Il suo 2026 sarà molto probabilmente un disastro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

