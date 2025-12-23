Alcaraz e la terrificante previsione che spaventa la Spagna: "Potrebbe ritirarsi a 25 anni"

"Sono preoccupata per Carlos Alcaraz". L'ha detto chiaro e tondo Marion Bartoli, ex tennista francese e campionessa di Wimbledon nel 2013, che ai microfoni di RMC Sport ha analizzato il futuro del tennista spagnolo dopo la separazione dallo storico coach Juan Carlos Ferrero. "Ha qualità eccezionali e questo un po' mi tranquillizza, però ha bisogno di struttura (nel senso di ordine e organizzazione, ndr) - ha spiegato l'ex giocatrice francese, per poi contemplare uno scenario terrificante - Se così non fosse, potrebbe persino finire per abbandonare il tennis all'età di 25 anni, come ha fatto Bjorn Borg. Ovviamente non è questo che vogliamo, anzi speriamo che continui a giocare a tennis ancora per molto tempo". In realtà il campione svedese si ritirò all'età di 26 anni, ma con ben 11 Slam già in bacheca e la possibilità di conquistarne molti altri.