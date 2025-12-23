Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz e la terrificante previsione che spaventa la Spagna: "Potrebbe ritirarsi a 25 anni"

Secondo un'ex tennista, la separazione da Juan Carlos Ferrero potrebbe risultare tragica per il numero uno al mondo: spunta un paragone con Bjorn Borg...
2 min
TagsCarlos Alcaraz

"Sono preoccupata per Carlos Alcaraz". L'ha detto chiaro e tondo Marion Bartoli, ex tennista francese e campionessa di Wimbledon nel 2013, che ai microfoni di RMC Sport ha analizzato il futuro del tennista spagnolo dopo la separazione dallo storico coach Juan Carlos Ferrero. "Ha qualità eccezionali e questo un po' mi tranquillizza, però ha bisogno di struttura (nel senso di ordine e organizzazione, ndr) - ha spiegato l'ex giocatrice francese, per poi contemplare uno scenario terrificante - Se così non fosse, potrebbe persino finire per abbandonare il tennis all'età di 25 anni, come ha fatto Bjorn Borg. Ovviamente non è questo che vogliamo, anzi speriamo che continui a giocare a tennis ancora per molto tempo". In realtà il campione svedese si ritirò all'età di 26 anni, ma con ben 11 Slam già in bacheca e la possibilità di conquistarne molti altri. 

"Alcaraz richiamerà Ferrero se..."

Marion Bartoli ha poi provato a immaginare il 2026 di Alcaraz, che si troverà a vivere una situazione completamente nuova. D'altronde ha lavorato con Ferrero per gli ultimi sette anni e mezzo e non ha vissuto alcuna stagione a livello di circuito ATP senza Juan Carlos al suo fianco. "Ciò che accadrà nei primi sei mesi del nuovo anno sarà un processo di tentativi ed errori. Aggiunte al suo team? Circoleranno dei nomi. Indubbiamente un genio come Alcaraz non riceverà tanti rifiuti". Secondo Bartoli, infine, non è utopico pensare a un ritorno di Ferrero, ma solo a certe condizioni: "Mi sembra ovvio che Alcaraz richiamerà Juan Carlos se le cose non dovessero funzionare con il nuovo allenatore. E anche se Sinner dovesse vincere i primi due Slam del 2026: l'Australian Open, dove è nettamente favorito, e il Roland Garros, dove lo scorso anno arrivò a un solo punto dal successo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Mouratoglou mette in allarme Sinner e AlcarazSinner e la frase che fa impazzire tutti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS