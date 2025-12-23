Alcaraz e la terrificante previsione che spaventa la Spagna: "Potrebbe ritirarsi a 25 anni"
"Sono preoccupata per Carlos Alcaraz". L'ha detto chiaro e tondo Marion Bartoli, ex tennista francese e campionessa di Wimbledon nel 2013, che ai microfoni di RMC Sport ha analizzato il futuro del tennista spagnolo dopo la separazione dallo storico coach Juan Carlos Ferrero. "Ha qualità eccezionali e questo un po' mi tranquillizza, però ha bisogno di struttura (nel senso di ordine e organizzazione, ndr) - ha spiegato l'ex giocatrice francese, per poi contemplare uno scenario terrificante - Se così non fosse, potrebbe persino finire per abbandonare il tennis all'età di 25 anni, come ha fatto Bjorn Borg. Ovviamente non è questo che vogliamo, anzi speriamo che continui a giocare a tennis ancora per molto tempo". In realtà il campione svedese si ritirò all'età di 26 anni, ma con ben 11 Slam già in bacheca e la possibilità di conquistarne molti altri.
"Alcaraz richiamerà Ferrero se..."
Marion Bartoli ha poi provato a immaginare il 2026 di Alcaraz, che si troverà a vivere una situazione completamente nuova. D'altronde ha lavorato con Ferrero per gli ultimi sette anni e mezzo e non ha vissuto alcuna stagione a livello di circuito ATP senza Juan Carlos al suo fianco. "Ciò che accadrà nei primi sei mesi del nuovo anno sarà un processo di tentativi ed errori. Aggiunte al suo team? Circoleranno dei nomi. Indubbiamente un genio come Alcaraz non riceverà tanti rifiuti". Secondo Bartoli, infine, non è utopico pensare a un ritorno di Ferrero, ma solo a certe condizioni: "Mi sembra ovvio che Alcaraz richiamerà Juan Carlos se le cose non dovessero funzionare con il nuovo allenatore. E anche se Sinner dovesse vincere i primi due Slam del 2026: l'Australian Open, dove è nettamente favorito, e il Roland Garros, dove lo scorso anno arrivò a un solo punto dal successo".