Alcaraz, la critica dell'ex numero 1 del mondo: "Difficile gestirlo, è distratto dalla fama"

Kafelnikov su Alcaraz e Juan Carlos: "È lì che si è verificato lo scontro"

Si tratta di Yevgeny Kafelnikov, ex giocatore russo numero uno del ranking nel 1999, con 26 trofei e 2 Slam in carriera. Kafelnikov ha rilasciato una lunga intervista a Clay, parlando anche dell'attuale numero uno al mondo e della sua situazione: "Non è sempre facile dare un’opinione quando non si è dentro la situazione e non si sa esattamente cosa sia successo dietro le quinte. Separazione da Juan Carlos? Conoscendolo so che è estremamente professionale, sono sicuro che voglia il meglio per i suoi atleti e che i suoi standard di professionalità siano molto elevati. Alcaraz è spagnolo, molto giovane e attirato da tutte le tentazioni fuori dal campo che il successo comporta. Dev’essere stato difficile gestirlo ultimamente. È comprensibile: ha 22 anni, c’è la fama e tutto ciò che ne deriva. Nessuno potrebbe resistere a una cosa del genere a un’età così giovane. Juan Carlos avrà sicuramente visto tutto questo e avrà cercato di separare il lavoro in campo da tutto il "rumore" esterno. È probabilmente lì che si è verificato lo scontro, almeno dal mio punto di vista".

Kafelnikov sul padre di Alcaraz: "Non si fa così, ha un impatto negativo sul figlio"

Poi ancora sulla prossima stagione e sul ruolo dei genitori di Alcaraz: "L’errore più grande è quando interferiscono nel processo. Non conosco il padre di Carlos, ma non mi è mai piaciuto quando qualcuno si comporta così. Da quello che ho sentito, c’è stata una grossa discussione tra Ferrer e il padre di Alcaraz. Ho sempre detto che questo tipo di situazioni, alla fine, hanno un impatto negativo sul giocatore. Alcaraz è un uomo adulto, è lui che ora può prendere tutte le decisioni. Futuro? Non ho idea di come reagirà. Ma perché porre fine a una collaborazione così felice, in primo luogo? Almeno così sembrava. Non c’erano segnali di una separazione imminente: vincevano Slam, era numero uno del mondo. Io sono sicuro che il padre di Carlos abbia avuto molto a che fare con questa rottura, non Carlos in sé. Ora non resta che aspettare e vedere cosa succederà".