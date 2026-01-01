Alcaraz prepara così la prima sfida a Sinner: ecco le prossime mosse del numero uno al mondo

Alcaraz sta preparando le valigie. Il numero uno al mondo, dopo la clamorosa rottura con lo storico coach Ferrero è pronto per iniziare la nuova stagione. Il primo appuntamento è l’esibizione contro il suo grande rivale Jannik Sinner in programma a Seul il 10 gennaio. Carlitos inizierà ufficialmente la sua stagione 2026 con il primo viaggio verso la Corea del Sud lunedì 5 gennaio. Fino a domenica continuerà ad allenarsi a El Palmar , a Murcia . Lo spagnolo ha deciso di rimanere a casa sua fino alla fine, dove ci sono campi in cemento che lo aiutano ad adattarsi ai campi di Melbourne .

Alcaraz, l'esibizione con Sinner e poi gli Australian Open

Alcaraz si trova ad affrontare subito il principale obiettivo della sua stagione: l’Australian Open è l’unico slam che non ha ancora vinto, e questa volta al suo fianco non avrà Ferrero. In attesa di annunciare un nuovo coach le redini le ha prese Samuel Lopez, che già era nel team. Dopo l’esibizione con Sinner, Alcaraz si trasferirà in Australia dove parteciperà a un altro evento, il Million Dollar One Point (ci sarà anche Jannik), e poi si concentrerà sull’Australian Open. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Carlos tornerà in Europa per difendere il titolo all'ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi), dal 9 al 15 febbraio, e poi volerà negli Usa per i Masters 1000 di Indian Wells (dal 4 al 15 marzo) e Miami (dal 18 al 29 marzo).