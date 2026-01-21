Il gesto di Alcaraz in Australia per la Spagna devastata: la frase di Carlos commuove tutti

Ha battuto Hanfmann in tre set, non senza fatica. È andato avanti, al terzo turno, ha giocato un primo set lunghissimo da 78 minuti, non è stato brillante. Ma Carlos Alcaraz è sempre il numero uno al mondo che se la vedeva con il numero 102 e alla fine la partita l'ha portata a casa. Quando ha vinto, però, il pensiero è andato subito alla sua Spagna devastata dalla strage ferroviaria in cui sono morte 42 persone. Ieri un altro incidente tra treni, con un'altra vittima. Il Governo ha deciso, in alcuni tratti, di limitare l'alta velocità; il re Felipe e la regina Letizia sono andati in Andalusia sui luoghi del disastro; il Paese è sgomento. E Alcaraz, che dalla Spagna è simbolo oltre che campione, pure stando dall'altra parte del mondo non ha ignorato tutto questo.