Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il gesto di Alcaraz in Australia per la Spagna devastata: la frase di Carlos commuove tutti

Il numero uno al mondo batte Hanfmann e poi pensa al suo paese sconvolto per la tragedia ferroviaria
1 min

Ha battuto Hanfmann in tre set, non senza fatica. È andato avanti, al terzo turno, ha giocato un primo set lunghissimo da 78 minuti, non è stato brillante. Ma Carlos Alcaraz è sempre il numero uno al mondo che se la vedeva con il numero 102 e alla fine la partita l'ha portata a casa. Quando ha vinto, però, il pensiero è andato subito alla sua Spagna devastata dalla strage ferroviaria in cui sono morte 42 persone. Ieri un altro incidente tra treni, con un'altra vittima. Il Governo ha deciso, in alcuni tratti, di limitare l'alta velocità; il re Felipe e la regina Letizia sono andati in Andalusia sui luoghi del disastro; il Paese è sgomento. E Alcaraz, che dalla Spagna è simbolo oltre che campione, pure stando dall'altra parte del mondo non ha ignorato tutto questo.

Alcaraz e la frase sulla telecamera per la Spagna

Dopo aver sconfitto Hanfmann ha infatti scritto sulla telecamera: "Tanta forza per quello che sta passando la Spagna". Poi ha unito le mani, un gesto simbolico ma di vicinanza al suo Paese che ha commosso tutti perché l'incidente, di cui si devono ancora accertare cause e responsabilità, ha davvero scosso il paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Sinner o Alcaraz, la previsioneBertolucci, ironia sui completi di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS