Alcaraz innamorato in Australia? Il gesto della famosa Dj Peggy Gou fa scalpore

Carlos Alcaraz ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera le semifinali dell'Australian Open , dopo aver battuto in modo convincente l'australiano Alex De Minaur in tre set. Ma dall'altra parte del mondo lo spagnolo sta facendo chiacchierare anche per le sue vicende di cuore. Durante il match non è infatti passata inosservata la presenza di Peggy Gou , Dj e producer sudcoreana di fama mondiale, avvistata nel box del numero uno del seeding.

La nuova fidanzata di Alcaraz è la Dj Peggy Gou?

La presenza di Peggy Gou alla Rod Laver Arena ha suscitato un certo clamore. La musicista ha seguito il match tifando apertamente per lo spagnolo, anche quando il pubblico spingeva per l’idolo di casa. Un dettaglio che ha acceso immediatamente le fantasie dei fan, già alimentate da alcune indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. Prima di arrivare a Melbourne, infatti, Alcaraz e Peggy erano stati visti insieme a cena a Seul. Dopo il match, inevitabile la domanda in conferenza stampa. Alcaraz ha parlato di Gou con sorrisi e parole misurate, ma tanto è bastato per scatenare i social. "Peggy è un'amica, è davvero simpatica. Sono felice di vederla qui. Se voglio vederla suonare è meglio che vinca il prossimo turno. Ho ricevuto un grande supporto da lei, è davvero fantastico. Spero di vederla suonare domenica". Per qualcuno sui social il 22enne sarebbe "innamorato" mentre a detta di altri "non sono chiaramente solo amici". E c'è chi ironizza: "Carlitos fa strage ovunque".

Chi è la Dj Peggy Gou

Peggy Gou (vero nome Kim Min-ji) è un'acclamata Dj, produttrice musicale e stilista sudcoreana. Nata il 3 luglio 1991 a Incheon, in Corea del Sud, si è trasferita a Londra all'età di 14 anni e in seguito a Berlino, dove ha consolidato la sua carriera musicale. Riconosciuta come un'icona mondiale della musica elettronica, è nota per il suo stile "K-house", che fonde house, techno e influenze retrò, rendendo popolari brani con testi coreani. Vanta successi importanti come It Makes You Forget (Itgehane) e Starry Night. Ha studiato al London College of Fashion ed è riconosciuta nel settore per il suo stile streetwear e le collaborazioni con marchi di lusso come Bottega Veneta. Nel 2019 ha lanciato la sua etichetta, la Gudu Records, ed è stata la prima Dj sudcoreana a suonare nel famoso club Berghain di Berlino.

La vita privata di Alcaraz

Da tempo i tifosi si interrogano sulla vita sentimentale di Alcaraz. A novembre, dopo le ATP Finals, aveva ribadito di essere single, smentendo le voci su Emma Raducanu e altre celebrity. Eppure, il pubblico non smette di provarci: agli Australian Open sono piovute perfino proposte di matrimonio dagli spalti. Ora resta il campo. Se Alcaraz dovesse superare Alexander Zverev in semifinale, domenica 1 febbraio potrebbe andare in scena una doppia esibizione da star: Carlos con la racchetta, Peggy con la musica. Melbourne osserva e il gossip corre.