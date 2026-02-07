Draper e la confessione dolorosa sugli Australian Open: "Faceva male vedere Alcaraz..."

Per il tennis britannico è stata una settimana da incorniciare. Oltre alle finali raggiunte da Emma Raducanu a Cluj-Napoca - la prima dallo US Open 2021 - e da Katie Boulter a Ostrava, è arrivata una netta vittoria per 4-0 contro la Norvegia in Coppa Davis. Protagonista Jack Draper , tornato in campo dopo 164 giorni e subito vittorioso contro Viktor Durasovic, numero 313 del ranking ATP . Il britannico si è imposto con un doppio 6-2 in 58 minuti e non ha dato affatto l'impressione di essere arrugginito nonostante la lunga pausa. "Ho lavorato duramente in questi sei mesi e credo di essere un giocatore migliore. Ciò di cui ho bisogno è fiducia: in uno sport come il tennis più competi e più giochi meglio. Magari ho impiegato più del previsto per riprendermi, ma ora mi sento a mio agio " aveva dichiarato a Sky Sports Tennis.

Dall'Australian Open ad Alcaraz: le parole di Draper

Draper è poi intervenuto ai microfoni del Tennis Weekly Podcast e, tra i vari temi affrontati, ha commentato anche il trionfo all'Australian Open di Carlos Alcaraz, capace di completare il Career Grand Slam e diventare il più giovane a riuscirci. Per un giocatore come Jack, individuato da molti addetti ai lavori come possibile terzo incomodo tra Jannik Sinner e lo stesso Alcaraz, non è stato piacevole: "Non ho guardato il torneo, solo un po' della finale. È stata dura perché sapevo cosa stava accadendo e che mi stavo perdendo qualcosa". Tuttavia ha applaudito il traguardo dello spagnolo: "Vederlo completare il Career Grand Slam è stato fantastico. Penso che possa essere già considerato una leggenda del tennis". Ha infine concluso: "Una parte di me non voleva vedere la finale: faceva male perché volevo esserci io. Ma allo stesso tempo è bello vedere cosa stanno realizzando questi ragazzi e usarlo come motivazione extra per me."