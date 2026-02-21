La curiosa richiesta di un tifoso ad Alcaraz durante la sfida con Fils: "Hai due opzioni". Lui reagisce così

La finale dell'ATP 500 di Doha tra Carlos Alcaraz e Arthur Fils è stata talmente a senso unico che lo spagnolo si è persino concesso un sorriso durante una pausa quando sul maxi-schermo è stato inquadrato il cartellone di un tifoso. 6-2 6-1 il punteggio del match andato in scena in Qatar, durato appena 52 minuti e dominato dal numero uno al mondo , capace di bissare il trionfo di Melbourne e impreziosire un inizio di stagione da sogno. Sull'incontro in sé c'è poco da dire, essendo stato a senso unico, mentre è diventata presto virale la reazione di Alcaraz alla vista del particolare richiesta di uno spettatore. " Carlos, hai due opzioni " si leggeva sul cartellone. " 1: adottami per favore. 2: firma qui " proseguiva. Un modo originale e simpatico per chiedere un autografo.

La reazione di Alcaraz

Solitamente i giocatori sono molto concentrati durante il match ed evitano di lasciarsi distrarre da episodi del genere. Alcaraz non correva però il rischio di compromettere in alcun modo l'incontro, perciò ha alzato gli occhi al maxi-schermo e si è lasciato andare a un sorriso genuino. Mentre si asciugava e riprendeva fiato, Carlos ha continuato a sorridere osservando il cartellone. Di motivi per essere felici ne ha poi avuti altri perché ha conquistato il suo secondo titolo stagionale - in quella che era la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei a cui ha preso parte -, ottenendo la sua trentesima vittoria consecutiva sul cemento all'aperto.