Alcaraz stupisce tutti parlando di sé: "Sono un camaleonte". Ma per qualcuno è una stoccata a Sinner

Secondo Carlos Alcaraz, la vittoria contro Arthur Fils nella finale dell'ATP 500 di Doha è stata una delle sue migliori 10 o 15 prestazioni della carriera. Lo ha raccontato a margine del match ai media spagnoli presenti in Qatar, definendolo un "match completo" in cui è riuscito a essere sia aggressivo sia paziente. Lo spagnolo ha poi commentato il suo straordinario momento di forma: "Sono davvero felice. Vincere titoli ed essere al top è ciò per cui lavoriamo. Non vedevo l'ora di conquistare il torneo di Doha e spero di continuare così". Non poteva poi mancare un commento sull'aggettivo 'imbattibile' a cui spesso è associato: "È possibile che molti giocatori mi vedano in questo modo. Tornei come l'Australian Open fanno sì che alcuni miei avversari pensino che sto gestendo bene le situazioni. Mentalmente sto facendo passi avanti e ho raggiunto un buon livello di maturità in campo". Nel corso dell'intervista, il numero uno al mondo non ha parlato di Jannik Sinner - che proprio a Doha è stato sconfitto nei quarti da Mensik - eppure per qualcuno indirettamente lo ha fatto.