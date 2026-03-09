Alcaraz, il messaggio sulla sua borsa non passa inosservato: quel record raggiunto prima di Sinner

Prosegue la caccia al terzo titolo a Indian Wells di Carlos Alcaraz, già campione del Masters 1000 californiano nel 2023 e nel 2024. Lo spagnolo ha debuttato con un successo in due set ai danni di Grigor Dimitrov e attende ora il francese Arthur Rinderknech, ma in questi giorni si è parlato più di questioni extra-campo che lo riguardano. Dopo la vittoria all'esordio, ad esempio, in conferenza stampa ha ribadito il suo disappunto per la regola dello shot clock, attacando in maniera piuttosto dura alcuni arbitri. Durante l'allenamento alla vigilia del suo impegno di terzo turno, invece, a rubare la scena è stato un messaggio sulla sua borsa d'allenamento. In una foto condivisa sui social, Alcaraz era immortalato seduto su una panchina con in mano delle scarpe in bella mostra. Lo sguardo dello spettatore, però, è stato catturato da un dettaglio in basso a sinistra.