Alcaraz, il messaggio sulla sua borsa non passa inosservato: quel record raggiunto prima di Sinner
Prosegue la caccia al terzo titolo a Indian Wells di Carlos Alcaraz, già campione del Masters 1000 californiano nel 2023 e nel 2024. Lo spagnolo ha debuttato con un successo in due set ai danni di Grigor Dimitrov e attende ora il francese Arthur Rinderknech, ma in questi giorni si è parlato più di questioni extra-campo che lo riguardano. Dopo la vittoria all'esordio, ad esempio, in conferenza stampa ha ribadito il suo disappunto per la regola dello shot clock, attacando in maniera piuttosto dura alcuni arbitri. Durante l'allenamento alla vigilia del suo impegno di terzo turno, invece, a rubare la scena è stato un messaggio sulla sua borsa d'allenamento. In una foto condivisa sui social, Alcaraz era immortalato seduto su una panchina con in mano delle scarpe in bella mostra. Lo sguardo dello spettatore, però, è stato catturato da un dettaglio in basso a sinistra.
Il messaggio sulla borsa di Alcaraz
Davanti a Carlos c'era infatti una borsa d'allenamento del suo sponsor tecnico con una scritta in bella vista: sullo sfondo bianco campeggiava la frase "Il più giovane della storia a vincere i 4 Slam". Effettivamente, dopo aver trionfato all'Australian Open pochi mesi fa, con i suoi 22 anni e 8 mesi ha scritto una pagina di storia, strappando il record precedente a Don Budge. Chi non potrà battere questo primato è Jannik Sinner, che al massimo - in caso di vittoria del Roland Garros - potrà completare il Grande Slam alla soglia dei 25 anni (comunque un traguardo incredibile, considerando che a quest'età ce l'hanno fatta appena in quattro nella storia). Il messaggio di Alcaraz non è però in alcun modo un riferimento a Sinner, bensì è una maniera per celebrare lo storico trionfo di Melbourne e magari anche per intimidire un po' gli avversari al momento dell'ingresso in campo.