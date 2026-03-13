Fanno ad Alcaraz una domanda su Fonseca, lui reagisce stizzito al giornalista: "E perché, scusami?"

Dopo aver liquidato Ruud , vincendo il primo set in appena 37 minuti, Carlos Alcaraz è già proiettato sulla semifinale di Indian Wells con il britannico Cameron Norrie, ma in conferenza stampa si sofferma anche a commentare la sfida tra Jannik Sinner e Joao Fonseca , analizzando in particolare la prestazione del giovane talento brasiliano e le sue potenzialità in chiave futura.

"Perché dovrei preoccuparmi?"

A metà tra lo stizzito ed il sorpreso, il numero uno del Ranking Atp risponde alla domanda di un cronista, che gli chiedeva se la crescita di questa nuova generazione di tennisti lo preoccupi in prospettiva: "No no, perché dovrei preoccuparmi? Ho guardato la partita per un po'. Non sono riuscito a vederla tutta, ma ho visto che Joao sta giocando a un livello molto alto. Quando qualcuno si scontra con Jannik e riesce a portare il punteggio sul 7-6, 7-6, è chiaro che abbia giocato a un livello sensazionale e offerto una grande prestazione".