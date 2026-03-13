Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
Fanno ad Alcaraz una domanda su Fonseca, lui reagisce stizzito al giornalista: "E perché, scusami?"

Il numero uno del mondo esclude che la crescita del talento brasiliano lo preoccupi e si complimenta per quanto fatto vedere contro Sinner
AlcarazFonsecasinner

Dopo aver liquidato Ruud, vincendo il primo set in appena 37 minuti, Carlos Alcaraz è già proiettato sulla semifinale di Indian Wells con il britannico Cameron Norrie, ma in conferenza stampa si sofferma anche a commentare la sfida tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, analizzando in particolare la prestazione del giovane talento brasiliano e le sue potenzialità in chiave futura.

 

 

"Perché dovrei preoccuparmi?"

A metà tra lo stizzito ed il sorpreso, il numero uno del Ranking Atp risponde alla domanda di un cronista, che gli chiedeva se la crescita di questa nuova generazione di tennisti lo preoccupi in prospettiva: "No no, perché dovrei preoccuparmi? Ho guardato la partita per un po'. Non sono riuscito a vederla tutta, ma ho visto che Joao sta giocando a un livello molto alto. Quando qualcuno si scontra con Jannik e riesce a portare il punteggio sul 7-6, 7-6, è chiaro che abbia giocato a un livello sensazionale e offerto una grande prestazione".

"Adoro veder crescere questo tipo di giocatori"

Altro che preoccupato, anzi, quella di Alcaraz nei confronti di Fonseca diventa una sorta di investitura quando si spinge oltre la sfida con Sinner: "Sono felice di vedere Joao crescere così, giocando questo tipo di sfide. Come tennista e come persona, adoro vedere questo tipo di giocatori crescere. È molto giovane e so che imparerà da questa esperienza. Sono felice di vedere dove si trova adesso, e sono abbastanza sicuro che vedremo molto di più da Joao in futuro".

Fanno ad Alcaraz una domanda su Fonseca, lui reagisce stizzito al giornalista: "E perché, scusami?"
"Adoro veder crescere questo tipo di giocatori"

