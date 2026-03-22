L'urlo di rabbia di Alcaraz durante la sfida con Korda: "Non è possibile, contro di me..."

Anche Alcaraz è umano, nonostante tutto. Non si può sempre vincere e lo spagnolo sta imparando sulla sua pelle cosa vuol dire uscire battuti per ben due volte in pochio giorni. Prima a Indian Wells, ora a Miami . Non esattamente una tappa fortunata quella dello spagnolo sul cemento americano. A testimoniare il momento di difficoltà che sta attraversando Carlos è stato un momento preciso durante la sfida poi persa al terzo set contro Korda . Proprio nell'ultimo atto della partita, dopo un punto conquistato dall'americano, lo spagnolo numero uno al mondo si è rivolto verso il suo box lasciandosi andare ad un piccolo sfogo: "Non ne posso più, contro di me giocano tutti benissimo". Una frase ripetuta anche un paio di settimane fa in conferenza stampa a Indian Wells. Lo spagnolo si sente accerchiato, vede intorno a se avversari pronti a sbranarlo al minimo segnale di cedimento.

Alcaraz e il bisogno di relax

Un problema che ha una sola soluzione: ritrovare la serenità che solo la famiglia sa regalarti. "Non vedo l'ora di tornare a casa per rilassarmi con la mia famiglia e i miei amici", ha detto Carlos in conferenza stampa dopo la sconfitta a Miami. "Non so quanto riposo e tempo libero mi concederà la mia squadra ma un paio di giorni li avrò di sicuro. La stagione sulla terra battuta è proprio dietro l'angolo e ho in programma alcuni tornei molto importanti che mi entusiasmano. In questo momento il mio obiettivo è solo prendermi qualche giorno di pausa, staccare la spina, ricaricare le batterie ed essere pronto per quello che verrà".