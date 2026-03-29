"Alcaraz si sta annoiando", le parole di un ex allenatore mandano su tutte le furie Roddick: "Ma come ti permetti?"

Secondo Patrick Mouratoglou , uno dei motivi per cui Carlos Alcaraz ha subito due inaspettate sconfitte nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami è perché " a volte si annoia in campo ". Il coach francese sostiene che i ko contro Daniil Medvedev in California e contro Sebastian Korda in Florida siano stati provocati anche da una mancanza di motivazioni. "Avendo vinto già sette Slam è come se fosse meno interessato ai Masters 1000: potrebbe avere qualche problema nei prossimi anni" ha aggiunto. Parole che hanno mandato su tutte le furie Andy Roddick , il quale nell'ultima puntata del suo podcast "Served" è stato molto critico nei confronti di Mouratoglou, accusandolo di aver oltrepassato il limite con le sue dichiarazioni.

La furia di Roddick

A dir la verità l'ex numero uno al mondo non ha attaccato direttamente Mouratoglou - "non voglio neanche sapere chi l'ha detto" ha esordito quando gli è stato chiesto un parere sulle dichiarazioni sopracitate - ma è stato molto severo: "Si tratta di un'analisi che manca di rispetto a Korda e a tutti gli altri giocatori che hanno battuto Alcaraz. E poi stiamo parlando di un giocatore come Medvedev, ex numero 1 al mondo e vincitore di uno Slam". L'americano ha infine concluso: "Mi sembra un'opinione davvero difficile da condividere, salvo informazioni concrete. È ridicolo. A mio avviso siamo al limite della mancanza di rispetto verso il tennis e verso i giocatori, tra cui il numero 9 del mondo".