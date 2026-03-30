La mossa di Alcaraz per anticipare Sinner: ecco dove si sta allenando sulla terra rossa

Alcaraz adesso gioca d’anticipo per evitare il sorpasso di Sinner in classifica. Ieri mentre Jannik combatteva anche contro la pioggia a Miami per centrare il Sunshine Double , lo spagnolo si allenava sotto il sole, sulla terra rossa vicino casa sua. La sconfitta al terzo turno del Masters 1000 di Miami è stata un bel campanello d’allarrme per Carlitos, che ha avuto bisogno di qualche giorno di riposo (e di comprare uno yacht lussuosissimo) per metabolizzare la sconfitta. Adesso però è tornato a focalizzarsi sul campo e vuole sfruttare l’unico aspetto positivo della sua uscita prematura a Miami. Carlos ha alcuni giorni in più per preparare l’inizio della stagione sulla terra rossa.

Alcaraz e Sinner, sfida per il numero uno sulla terra rossa

Il primo torneo, il Masters 1000 di Montecarlo è in programma dal 5 al 12 aprile. Carlos dovrebbe trasferirsi nel principato venerdì prossimo. Intanto si sta allenando sotto casa sua, nei campi del Real Sociedad Club de Campo Murcia, a El Palmar. Tutto documentato su X dal direttore della comunicazione del club murciano, Antonio Hernandez. Ambiente sereno e rilassato, protetto dalla sua famiglia, il numero uno al mondo sta cercando di ritrovare la serenità perduta. Sinner gli sta mettendo una pressione enorme. Con il Sunshine Double ha più che dimezzato il distacco in classifica. Ora li dividono solo 1190 punti. In più Alcaraz sulla terra battuta l’anno scorso ha conquistato 4300 punti con i titoli a Montecarlo, Roma e Roland Garros, e ora deve difenderli. Jannik invece ha un bottino molto più magro visto che è rientrato solo agli Internazionali d’Italia dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol.

Sinner e le aspettative basse per Montecarlo: "Torneo di preparazione"

Per conquistare il Sunshine Double, Sinner ha speso parecchie energie negli Usa. Ora ha bisogno sicuramente di un po' di riposo prima di iniziare ad allenarsi sulla terra rossa. Jannik ha ammesso che non ha grandi aspettative sul torneo di casa sua, a Montecarlo. Il tempo per prepararsi è poco: "Ora andiamo sulla terra - ha commentato Sinner dopo la vittoria in finale con Lehecka a Miami - dove sappiamo quanto Alcaraz sia forte. Ora mi voglio godere anche questo momento, sennò uno non si ferma mai. Giovedì inizieremo di nuovo sulla terra rossa, se fisicamente sto bene. Per il momento mi sento bene, quindi sono contento sotto questo aspetto. Cercherò di essere più in forma possibile per Montecarlo, un torneo importante, ma devo anche dire che sarà un torneo di preparazione per tutto il resto”. Solo due giorni per staccare la spina, poi Jannik tornerà in campo: "Se fisicamente starò bene giovedì ricominceremo sulla terra. Se voglio giocare il singolare, il doppio (con Zizou Bergs, ndr) potrebbe darmi una mano per saggiare un po' le condizioni a Montecarlo e darmi la chance di essere pronto il più possibile".