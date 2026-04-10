Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE

MONTECARLO - Obiettivo semifinale per Carlos Alcaraz a Montecarlo . Lo spagnolo, numero uno al mondo e prima testa di serie del tabellone nonché campione in carica, sfida sulla terra rossa del Principato il kazako Alexander Bublik , n.11 Atp e 8° giocatore del seeding. In palio non solo il penultimo atto del Masters 1000 monegasco ma anche la difesa del primato nel ranking mondiale dall'assalto di Jannik Sinner . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:23

Bublik cancella quattro palle break e accorcia le distanze: Alcaraz ora avanti 2-1

Il kazako muove il punteggio nel primo set ma che fatica: sotto 30-40, Carlos porta il game ai vantaggi con un'ottima risposta di dritto. Qui lo spagnolo si costruisce ben quattro palle break ma Bublik è lucido e le cancella tutte. Il classe 1997 poi, con il servizio e il dritto, accorcia le distanze dimezzando lo svantaggio nel parziale.

16:14

Alcaraz consolida il break e vola sul 2-0

Dopo aver concesso il primo 15 al kazako, Carlos vince i successivi quattro punti, consolida il break e vola sul doppio vantaggio nel primo set.

16:10

Alcaraz, che inizio di partita: c'è il break dello spagnolo, 1-0 con Bublik!

Primo set che si apre con l'immediato di break di Carlos che strappa il servizio al kazako e muove per primo il punteggio nel parziale. Sul 30 pari, Alexander commette un grave errore con il dritto concedendo la prima palla break allo spagnolo poi, poco dopo, sbaglia ancora con il dritto incrociato che si ferma in rete.

16:08

+++ Inizia Alcaraz-Bublik +++

Si parte sulla terra rossa del Court Rainier III con il kazako al servizio.

16:02

Alcaraz e Bublik in campo

Lo spagnolo e il kazako fanno il loro ingresso sulla terra rossa del Court Rainier III, accolti dagli applausi del pubblico. Ora il riscaldamento e poi si parte.

15:59

Masters 1000 Montecarlo, il tabellone

1. Alcaraz (1, ESP) / Bublik (8, KAZ)

2. Vacherot (MON) / De Minaur (5, AUS)

3. Zverev (3, GER) b. Fonseca (BRA) 7-5, 6-7 (3), 6-3

4. Sinner (2, ITA) b. Auger-Aliassime (6, CAN) 6-3, 6-4

15:48

Sinner regola in due set Auger-Aliassime: ora tocca a Bublik e Alcaraz

Jannik piega il canadese 6-3, 6-4 e vola in semifinale a Montecarlo. Ancora pochi minuti di attesa e, sul Court Rainier III, si sfideranno Alexander e Carlos.

15:35

Alcaraz, è testa a testa con Sinner per il primo posto nel ranking

Per Carlos, quello odierno con Bublik sarà un altro esame di maturità da superare in questo torneo dove è chiamato a difendere la prima posizione del ranking mondiale. Se Sinner dovesse centrare la semifinale, battendo Auger-Aliassime, e Alcaraz dovesse perdere la partita con il kazako, Jannik opererebbe il sorpasso già oggi. Senza guardare l'andamento di Sinner, Alcaraz dovrebbe infatti riconfermarsi campione nel Principato per difendere il numero uno. Attualmente lo spagnolo è in testa a 12.790 punti, con Sinner che insegue a 12.600.

15:30

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

15:20

Alcaraz-Bublik, i precedenti

Quello che andrà in scena oggi, venerdì 10 aprile, sulla terra rossa di Montecarlo sarà il primo incrocio in carriera tra lo spagnolo e il kazako che non si sono mai sfidati sul circuito maggiore.

15:10

Alcaraz-Bublik a Montecarlo: dove seguire il match in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

15:00

Masters 1000 Montecarlo, Alcaraz-Bublik: data e orario del match

La sfida tra Carlos e Alexander, valida per i quarti di finale del Masters 1000 monegasco, è in programma oggi - venerdì 10 aprile - come terzo match di giornata sul Court 'Rainier III' dopo Fonseca-Zverev e Sinner-Auger-Aliassime (in corso). Inizio del match previsto non prima delle ore 15:45.

Court Rainier III, Montecarlo